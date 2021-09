Vriendin Courtois over eerste contact: “Thibaut reageerde ‘schattig’ op een foto van mij en m'n hond”

Sinds de relatie tussen Courtois en Gerzig wereldkundig werd gemaakt, dook de Israëlische al verschillende keren op aan de zijde van de doelman van Real Madrid. Zo was ze erbij toen Courtois een nieuw contract bij de Koninklijke tekende, maar zette ze hem ook af aan het basecamp in Tubeke voor de afgelopen interlandperiode. Het Israëlische ‘Ynet magazine’ wist Gerzig te strikken voor een interview, waarin ze openlijk vertelt over haar relatie met Courtois.

“Thibaut reageerde ‘schattig’ op een foto van mij met m’n hond Milo”, vertelt Gerzig over het eerste contact tussen de twee. “Ik wist meteen wie hij was, want ik ben gek op voetbal. Ik bedankte hem en zo begonnen we berichtjes naar elkaar te versturen. In april had ik wat modellenwerk in Madrid en toen zagen we elkaar voor het eerst face to face.”