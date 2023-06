VOETBALLERS OP VAKANTIE. Tessa Wullaert op Kreta - Dries Mertens en Kat Kerkhofs genieten alweer van Napels - Axel Witsel viert acht jaar huwelijk in Amerika

KIJK. Alsof het de winning goal was in de Champions Lea­gue-finale: Gareth Bale uitzinnig na eerste ho­le-in-o­ne

Gareth Bale is op zijn 33ste voetballer af, maar dat betekent niet dat de Welshman zijn balgevoel kwijt is. De voormalige winger van Tottenham en Real Madrid was tijdens zijn actieve voetbalcarrière al een fervent golfer, na zijn pensioen heeft hij zich er hélemaal op toegelegd. Met resultaat, want recent lukte hij zijn eerste hole-in-one. En of dat gepaard ging met vreugdetaferelen.