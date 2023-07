VOETBALLERS OP VAKANTIE. Ook op verlof de beuk erin: Romelu Lukaku onderhoudt conditie op Sardinië

Romelu Lukaku traint op Sardinië

Ook Romelu Lukaku geniet na een lang seizoen van vakantie. Vanop Sardinië deelde ‘Big Rom’ enkele foto’s met zijn volgers. Ook zijn broer Jordan, momenteel zonder club, vertoeft mee op het Italiaanse eiland. Al is het meer dan ontspannen bij ‘Big Rom’, want hij werkt er ook aan zijn conditie op een lokaal voetbalveld.

Voorlopig is het nog niet bekend bij welke club Lukaku volgend seizoen zal spelen. Hij ligt nog tot 2026 onder contract bij Chelsea, maar Inter - waar hij vorig seizoen aan werd uitgeleend - wil de Rode Duivel erg graag opnieuw huren. Ook Lukaku wil terug naar Milaan.

Alderweireld duikt op op Globefest

Antwerp heeft de trainingen al hervat, maar Toby Alderweireld vindt aan het begin van de zomer nog wel even tijd om een festivalletje mee te pikken. De kampioenenmaker van de Great Old verscheen afgelopen weekend op het podium van Globefest, een festival in Schoten.

Courtois en Mishel Gerzig bij Lost Frequencies in Ushuaïa Ibiza

Van Cannes naar Ibiza. Een kleine stap in de wereld voor Thibaut Courtois en zijn kersverse vrouw Mishel Gerzig. In afwachting van hun huwelijksreis richting de Malediven, maakt het koppel een tussenstop op het Spaanse feesteiland waar ze vanavond naar de openluchtdiscotheek Ushuaïa trokken. Deze zomer draaien Dimitri Vegas & Like Mike daar elke woensdag ten dans, in een productie van Tomorrowland en het hotel Ushuaïa Ibiza. Vanavond met onder andere landgenoot Lost Frequencies in het voorprogramma. Maandagavond gaven Courtois en Gerzig elkaar het ja-woord in een sprookjeskasteel, waar zich als dansfeest een mini-Tomorrowland ontspon.

De Bruyne viert 32ste verjaardag in Griekenland

Na Cannes - waar hij genoot van waterpret op een privéjacht met onder andere collega’s Van Dijk en Aké - vertoeft Kevin De Bruyne nu in Griekenland. Daar viert de Rode Duivel vandaag zijn 32ste verjaardag. Het lijkt vooral een gezinsvakantie te zijn: foto’s met zoontjes Mason Milian en Rome en dochtertje Suri worden gedeeld. Op Instagram deelt De Bruyne ook verjaardagswensen van zijn boezemvriend Kenneth Staelens en ploegmaats als Haaland, Grealish, Philips en Foden. Twee dagen eerder stond er ook een aparte datum op het programma voor KDB en zijn Michèle. Dan vierden ze hun zesde huwelijksverjaardag.

Ook Axel Witsel geniet met gezin

Nadat ze eerder deze maand onder hun tweetjes voor Amerika kozen, vertoeven Axel Witsel en Raffaella Szabo nu met de kinderen in het zuiden van Europa. De speler van Atlético Madrid en gewezen Rode Duivel geniet met dochters Maï-Li en Evy en zoontje Aydji.

Zwembadpret voor Karim Benzema

Karim Benzema, die zwemt ondertussen rondjes in een zwembad met wel erg fraai uitzicht. ‘t Is niet dat de Franse spits het zich niet kan veroorloven. Begin deze maand kondigde hij aan Real Madrid te verlaten en zette hij zijn handtekening onder een contract van drie jaar bij het Saudi-Arabische Al-Ittihad dat hem jaarlijks 200 miljoen euro netto gaat opleveren. Dat is zowaar eventjes 6,36 euro... per seconde.

Dries Mertens op de wei van Werchter voor Harry Styles

Onder de menigte die gisteravond de Britse zanger Harry Styles ging bewonderen op de wei van Werchter, bevond zich ook Dries Mertens. Vrouwlief Kat Kerkhofs deelde een foto van de Galatasaray-spits in echte festivaloutfit, en met een opvallende zonnebril, op Instagram.

Deelt De Bruyne subtiele sneer uit aan Courtois?

Kevin De Bruyne is samen met Ilkay Gündogan en Nathan Aké op vakantie in Zuid-Frankrijk. De drie ploeggenoten namen een foto op een luxejacht. “Found the captain”, klinkt het bij De Bruyne. Verwijzend naar Ilkay Gundogan, de aanvoerder van Manchester City. Of deelt ‘KDB’ een subtiele sneer uit aan Thibaut Courtois?

Thibaut Courtois en Mishel op weg naar hun huwelijksweekend

Thibaut Courtois en zijn verloofde Mishel Gerzig zijn vertrokken richting Zuid-Frankrijk voor hun huwelijksweekend. Het wordt een besloten en romantische ceremonie, met een groot feest en reggaetonmuziek. De exacte locatie is nog niet bekend, zelfs niet voor de 310 genodigden.

De kathedraal van Antwerpen in Rome

Toby Alderweireld, de kampioenenmaker van Antwerp, geniet van wat vakantie in Rome. Op Instagram postte hij foto’s van een bezoek aan het Pantheon, de Trevifontein en het Colosseum. Maandag start de landskampioen opnieuw met trainen.

Cristiano Ronaldo in Sardinië

Ook voor Cristiano Ronaldo is het uitblazen. De Portugees zakte na het voetbalseizoen in Saudi-Arabië terug af naar Europa. Eerder op deze week speelde hij met Portugal zijn 200ste interland, daarna ging het in sneltempo naar Sardinië waar hij op dit moment op zijn yacht geniet met vriendin Georgina en hun kinderen van de Middellandse Zee.

Alexis Saelemaekers kiest voor opvallende nieuwe haarkleur

Alexis Saelemaekers geniet van vakantie na de twee interlands met de Rode Duivels. Het eerste op zijn vakantielijstje is een bezoek aan de kapper. Saelemaekers koos er voor een opvallend nieuw kleurtje: lichtblauw.

Kevin De Bruyne houdt dubbeldate in Cannes met Virgil van Dijk

De Bruyne, die de twee interlands miste door zijn blessure in de finale van de Champions League, geniet samen met vrouwlief Michèle Lacroix van Zuid-Frankrijk. Dat doen de twee in gezelschap van Virgil van Dijk en zijn vriendin. Vorig jaar gingen de twee sterspelers - wiens kinderen in dezelfde klas zitten - samen feesten op Ibiza. Nu houden ze het iets rustiger. Alhoewel... op beelden die Michele deelt zien we ‘KDB’ dansen op een nummer van Avicii. Ook City-ploegmaat Nathan Aké is van de partij, zo zien we op een foto’s tijdens een etentje.

Noa Lang vergeet eventuele transfer met poolparty

Speelt Noa Lang na de zomer nog in België? Zijn contract bij Club Brugge loopt nog tot de zomer van 2025, maar hij houdt alle opties open. Ook een terugkeer naar Nederland is een mogelijkheid. Voorlopig laat hij de transferperikelen even links liggen. Op vakantie hield Lang een poolparty met vrienden.

Dries Mertens houdt gastronomisch diner op Ibiza

Na de landstitel met Galatasaray en het geweldige feest dat daarop volgde in Istanboel, vertoeven Dries Mertens en Kat Kerkhofs op Ibiza. Geen feestvakantie, wel een gezellig diner met z’n twee langs het strand.

Eerder keerden ze opnieuw naar de stad waar ze hun hart aan verloren hebben: Napels, waar ze nog altijd hun appartement hebben in het Palazzo Don’Anna. Het bijschrift bij de vakantiefoto’s zegt voldoende: Sarà perché ti amo 💙, naar de nostalgische Italohit die de vorig jaar overleden zanger Franco Gatti had met de groep Ricchi e poveri. Het koppel trok er met hun zoontje van één meteen op uit met een boot langs de prachtige kuststreek. Ciro Romeo nam ook plaats naast een kartonnen afbeelding van de legendarische Diego Maradona.

Opvallend: Mertens werd ondanks veel minuten de voorbije maanden bij Galatasaray niet opgeroepen voor de twee EK-kwalificatieduels tegen Oostenrijk en Estland. Bondscoach Tedesco: “Een signaal is dat zeker niet, we hebben gewoon veel opties op de flank. De deur is zeker niet gesloten voor hem.”

Alderweireld op reis met vrienden

Een glunderende Toby Alderweireld geniet van een welverdiende vakantie samen met enkele vrienden. ‘Mega Toby’ schonk Antwerp met een fantastisch schot een historische landstitel.

Tessa Wullaert op Kreta

‘Poolday’. Samen met haar vriend Mathias Deveugele geniet Tessa Wullaert van een vijfsterrenhotel aan de noordkust van Kreta, in de buurt van het populaire Chersonissos. Wullaert sloot het seizoen bij Fortuna Sittard af op een derde plaats, op ruime afstand van Ajax (kampioen) en Twente, en kan mooie statistieken voorleggen: 18 matchen, 18 goals en 9 assists.

Axel Witsel in de States

Samen met zijn vrouw Raffaella Szabo en een bevriend koppel vertoeft Axel Witsel in de Verenigde Staten. De gewezen Rode Duivel heeft er blijkbaar voor een sportieve vakantie gekozen met onder andere kajak. Maar er is ook tijd voor romantiek, want de speler van Atlético Madrid viert er samen met zijn echtgenote Rafaella Szabo hun huwelijksverjaardag. In 2015 trouwden ze. “Op onze liefde, onze verbondenheid, onze goede verstandhouding en op onze kleine familie. Ik hou van je, Axel”, schrijft Rafaella erbij.

Ohio op Mykonos met... Jude Bellingham

Verrassende vriendschap: die tussen Standard-aanvaller Noha Ohio (20) en de Engelsman Jude Bellingham (19), die Borussia Dortmund verlaat voor Real Madrid voor een bedrag van 120 miljoen euro. Samen met nog een gemeenschappelijke vriend vertoeven ze op het Griekse eiland Mykonos. Ohio, die Nigeriaanse ouders heeft en zowel de Britse als Nederlandse nationaliteit, speelde bij de jeugd zowel voor Man United als Man City.

