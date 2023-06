VOETBALLERS OP VAKANTIE. Kevin De Bruyne op dubbeldate met Virgil van Dijk - Dries Mertens dineert op Ibiza - Toby Alderweireld trekt erop uit met vrienden

KIJK. UFC-legende Nate Diaz die tijdens straatge­vecht man wurgde, wordt gezocht door politie en mist mogelijk bokskamp tegen Jake Paul

Een straatgevecht in New Orleans blijft niet zonder gevolgen voor UFC-legende Nata Diaz. Nadat hij een man na een wurggreep met het hoofd tegen de stoep had gekwakt, is er een arrestatiebevel tegen de Amerikaan (38) uitgeschreven. Waardoor er een kans is dat hij niet kan opdagen voor zijn lucratieve bokskamp op 5 augustus tegen de zogenaamde YouTube-bokser Jake Paul, de kersverse vriend van de Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam.