Voetbalanalist van ESPN en gewezen keeper Shaka Hislop wankelt tijdens live uitzending en zakt neer

ESPN-presentator Dan Thomas riep meteen om hulp voordat hij later een positieve update kon geven over de in Londen geboren Hislop. “Shaka is bij bewustzijn. Dokters zorgen voor hem”, klonk het op Twitter. Tijdens de rust gaf Thomas meer details over de toestand van Hislop, die ook nog de kleuren verdedigde van Reading, Portsmouth en Dallas en als international speelde voor Trinidad en Tobago.

“Mijn vriend, Shaka, is hier niet meer, maar voorlopig kan ik goed nieuws over hem geven. Hij is weer bij zijn positieven en kan praten. Ik denk dat hij zich vooral wat schaamt om wat er is gebeurd. Hij excuseert zich alvast bij iedereen. Neen, Shaka is er de man niet naar die wil dat er veel over hem wordt gesproken. Het is nog te vroeg om een diagnose te maken hoe dit kon gebeuren, maar het belangrijkste is dat hij het weer goed stelt en we al met zijn familie contact hebben kunnen opnemen. Zij zullen ongetwijfeld wel even ongerust geweest zijn.”