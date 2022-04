Van een Formule 1-bolide die er donuts ging draaien tot Roger Federer: deze sterren kwamen al in actie op de 211 meter hoge ‘helipad’ van de Burj al Arab

Time-outEen hoogtepunt wordt het in elk geval. Delfine Persoon bokst op 14 mei op liefst 211 meter hoogte, op de landingsplek voor helikopters van het befaamde Burj al Arab-hotel in Dubai. Ook Floyd Mayweather zal er die avond vechten en Persoon en ‘Money’ gaan zo verschillende andere toppers uit de sportwereld achterna. Een overzicht.

Tennis in 2005

De beelden waren niet voor mensen met een zwakke maag. In 2005 gingen tennislegendes Andre Agassi en Roger Federer balletjes slaan op het landingsplatform. Het duo deed dat ter promotie en ter voorbereiding van de Dubai Duty Free Men’s Open. “Je moet proberen om even niet aan de hoogte te denken en dan loopt het al snel los", zei Agassi erover. “Het was een geweldige ervaring - we zijn zelfs even over de rand gaan kijken.”

Golfen in 2011

Golftopper Rory McIlroy klom elf jaar geleden naar het platform om er golfballetjes te gaan slaan. De Noord-Ier werd uitgenodigd als ambassadeur van luxehotelketen Jumeirah. Ook Tiger Woods etaleerde er zijn golfkunsten al een keer, al deed hij het toen niet vanaf de ‘helipad’.

Wheelies in 2012

In 2012 ging de Spanjaard Danny Torres wheelies trekken op zijn KTM 250-motor. Het event kaderde in de Red Bull X-Fighters, een reeks stunts die gefilmd en gretig gedeeld werden door Red Bull.

Donuts in 2013

In 2013 pakte Red Bull opnieuw uit met een spectaculair event. F1-legende David Coulthard maakte op de helikopterlandingsbaan een donut met een Formule 1-wagen. Dat leverde eveneens indrukwekkende beelden op. Red Bull wilde met de stunt vier wereldtitels op rij vieren. De landingsbaan van het hotel is echter amper 24 meter breed, wat het plan allesbehalve evident maakte. “Toen ze het mij voorstelden, dacht ik: waarom niet?”, zei Coulthard in 2013. “Uiteindelijk was het best spannend, maar ik zoek graag de grenzen op.”

Boksen in 2017

In mei wordt er dus gebokst en dat gebeurt niet voor het eerst. In 2017 stapte het Britse zwaargewicht Anthony Joshua in een ring op de ‘helipad’ voor een sparringsessie met Sebastian Eubank, ter promotie van een fitnesschallenge in Dubai. ‘t Is eens wat anders dan een koude, stoffige zaal in Noord-Londen...

