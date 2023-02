Van 14 velletjes papier tot truitjes van Maradona en Kobe Bryant: mensen hadden al fortuinen veil voor items van sportsterren

Time-out5,5 miljoen euro. Dat is wat een anonieme koper gisteren in New York veil had voor een iconisch shirt dat de betreurde Kobe Bryant bij de LA Lakers droeg in het seizoen 2007-2008. Het is niet eens een record: fans - of investeerders - zijn duidelijk bereid om fortuinen te spenderen aan spullen van hun sportsterren.

9,5 miljoen voor Bulls-truitje

Een Chicago Bulls-shirt van Michael Jordan. Dat is tot op heden het truitje dat bij een veiling het meeste opbracht: 9,5 miljoen euro. Sotheby’s had de prijs op de helft geschat maar twintig geïnteresseerden dreven het bod in september 2022 fors op. Jordan droeg het shirt in de eerste wedstrijd van de NBA Finals van 1998: hij scoorde er 33 punten in, maar de Bulls verloren die dag wel van Utah. Jordan zou met de Bulls dat jaar voor de zesde en laatste keer de NBA-titel winnen. Het truitje was ook te zien in de Netflix-reeks The Last Dance.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Maradona’s hand van God-truitje

Op nummer twee staat het truitje dat Diego Maradona droeg tijdens de kwartfinale van het WK van 1986 tegen Engeland - u weet wel, toen hij scoorde met de hand van God. In april 2022 werd het stuk textiel in Londen geveild voor 8,8 miljoen euro. Dankuwel, zei eigenaar Steve Hodge, die na de bewuste match het shirt van Maradona kreeg in de spelerstunnel. Na Maradona’s dood in november 2020 werd Hodge overstelpt met de vraag om het shirt te verkopen maar Hodge wees die vraag elke keer af. Tot vorig dus toen de verkoop het dubbele opbracht van wat was verwacht. De bal die Maradona met z'n hand beroerde, die raakt dan weer niet verkocht. Een eerste bod van 2,2 miljoen euro werd in november nog geweigerd en vorige week bleef bij een tweede poging de bieding op 1,5 miljoen steken.

Volledig scherm © AFP

14 velletjes papier

Het hoeft niet altijd de kleding te zijn die goed scoort bij verzamelaars, soms doen historische documenten het ook goed. Zo staat het handgeschreven olympisch manifest van baron Pierre de Coubertin, de geestelijke vader van de Spelen, op plek drie: in december 2019 werd er 8,3 miljoen euro betaald voor de veertien velletjes papier uit 1892, 8,5 keer meer dan Sotheby’s had ingeschat.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een gordel van The greatest

Muhammad Ali kon uiteraard niet ontbreken in het lijstje. De beste bokser aller tijden maakte het zelf niet meer mee maar in juli 2022 ging zijn gordel van 1974, die hij kreeg voor zijn overwinning in Kinshasa tegen George Foreman, voor 5,8 miljoen euro onder de hamer. Een slimme investering van de vorige eigenaar, die er in 2017 slechts 114.000 euro voor had betaald. Ali diende de zeven jaar jongere Amerikaan in de ‘Rumble in the Jungle’ zijn allereerste nederlaag toe.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gouden Lakers-truitje

Ruim drie jaar is het intussen geleden dat Kobe Bryant samen met z’n dochter Gianna en zeven andere inzittenden bij een helikoptercrash om het leven kwam. Het dreef de prijs van zijn sportspullen alleen maar op. In mei 2021 ging het truitje dat hij in z'n rookiejaar in de NBA droeg voor 3,4 miljoen euro weg, gisteren bracht de verkoop van een iconisch gouden LA Lakers-shirt liefst 5,5 miljoen euro op. En toch had Sotheby’s op meer gerekend: ze gingen uit van 6,6 miljoen.

Volledig scherm © Photo News

Vooroorlogs shirt van Babe Ruth

In Europa mag hij dan minder bekend zijn, in de States is Babe Ruth zonder meer een legende. De gewezen baseball-ster van de New York Yankees en Atlanta Braves won tijdens zijn carrière liefst zeven keer de World Series. In 2019 werd het truitje, dat hij van 1928 tot 1930 droeg, geveild voor 5,3 miljoen euro, ruim één miljoen meer dan de verkoop van een vorig truitje uit 1920 opbracht. Wie toevallig een rookiekaartje van de Amerikaan in zijn bezit zou hebben: die zijn intussen 2,4 miljoen euro waard.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Duurste spelregels ooit

Weer een historisch document: de regels van het basketbal die in 1891 door uitvinder James Naismith op papier werden gezet. Goed voor een opbrengst op de veiling van 4,1 miljoen euro. Hij bedacht het spel in opdracht van z'n schooldirecteur om de rusteloze leerlingen in toom te houden. Op twee weken tijd verzon Naismith zo het basketbal. De eerste wedstrijd resulteerde in gevechten en verwondingen, waarna Naismith nog wat aan de regels schaafde en zo was het spel zoals we dat vandaag kennen geboren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: