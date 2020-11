UFC-vechter Mike Perry reageert geweldig wanneer hij bij intrede verkeerdelijk Beyoncé hoort (maar dan breekt hij zijn neus)

De Amerikaanse welterweight (29) Mike Perry verkeert duidelijk in opperbeste stemming, temeer daar zijn partner hoogzwanger is. In plaats van zich druk te maken, gaf hij gisteravond gewoon het beste van zichzelf tijdens ‘Halo' van Beyoncé. “Is dit f***ing Halo? Verkeerd nummer, maar ik ga het toch doen!” Zelfs toen zijn tegenstander Tim ‘The Dirty Bird’ Means hem vervaarlijk in de ogen keek, bleef Perry de tekst vrolijk verder zingen. Spijtig genoeg voor Perry resulteerde dat niet in winst. Al geef hij ook in de octagon het beste van zichzelf. Pas na een ware slijtageslag, waaraan hij een gebroken neus overhield, moest hij zich via een niet unanieme beslissing van de jury gewonnen geven.