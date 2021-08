UFC-kooivechter kan autodief stoppen en leert hem een lesje: “Ik had hem graag nóg harder aangepakt”

Vorige week woensdag was Williams op weg van de sportschool naar huis. De Amerikaanse UFC-vechter stopte aan een tankstation om er een drankje te kopen, maar toen hij in de winkel stond, rook een autodief zijn kans. Hij opende de wagen en wou wegrijden. Alles leek volgens plan te verlopen, maar Williams had net op tijd opgemerkt wat er gaande was. Hij sprintte naar z’n auto, trok de dief eruit en verkocht hem twee rake kniestoten. De dief, die duidelijk pijn had, zette het op een lopen.