Turnsensatie Olivia Dunne (19) zorgt voor enge massahysterie bij tienerjongens: “Wij willen Livvy!”

“Dit is zo eng en verontrustend. Ik heb plaatsvervangende schaamte”, was het commentaar van Samantha Peszek, een gewezen olympische turnster die nu voor televisie werkt, bij bovenstaande clip die ze aanvankelijk deelde op haar TikTok. In de video een horde tienerjongens buiten het Jon M. Huntsman Center, de zaal waar Dunnes schoolploeg van Salt Lake City (LSU Tigers) een turnwedstrijd verloren had van die van Utah. De wedstrijd hadden ze niet bijgewoond, maar alles hadden ze er voor over om een glimp op te vangen van hun idool - laat staan een selfie. “Geef ons Livvy!” “Wij willen Livvy!”, wordt er hysterisch geroepen.

“Ben jij de moeder van Livvy?”, vroegen ze aan een andere ex-gymnaste, Kathy Johnson Clarke, die nu ook als commentator verslag uitbracht over de wedstrijd en haar weg richting de uitgang baande. In de zaal gelijksoortige taferelen, met jongens die via allerlei pancartes hun liefde voor Livvy betuigden. Clarke: “Ook zij konden zich amper bedwingen. Hopelijk geven ze gehoor aan Livvy’s vraag om respectvol te blijven, ook naar de andere atletes toe.” Volgens andere berichten moest LSU de teambus verplaatsen naar een geheime locatie om de hordes fans te vermijden. Politie moest voor bescherming zorgen, mocht ze toch gespot werden.

Olivia Dunne is naast een uitstekend turnster (in 2017 maakte ze deel uit van de nationale ploeg en het jaar erop deed ze mee aan de nationale kampioenschappen) ook een sensatie op de sociale media, weer ze op TikTok 5,6 miljoen volgers heeft en op Instagram al aan bijna 3 miljoen zit. Dat ze daar geregeld glamoureuze beelden deelt, zal daar niet vreemd aan zijn.

Sinds augustus 2021 ligt ze onder contract bij WME Sports, sportbureau dat ook Serena Williams en Novak Djokovic vertegenwoordigt en haar al aan menig lucratieve sponsordeal geholpen heeft. Onder haar sponsors kledingmerken als Vuori en American Eagle of spelfabrikant EA Sports, maker van onder andere FIFA. Dat maakt van Dunne op haar negentiende al een ware grootverdiener. Zeker in het Amerikaanse collegemilieu, waar ze tot de top drie van geldmakers behoort. In oktober werd haar waarde nog op 2,3 miljoen dollar (2,1 miljoen euro) geschat.

