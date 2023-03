Turbulentie rond Walker: ploegmaat De Bruyne zorgt voor nieuw schandaal en ontketent zo nieuwe WAG-oorlog in Engeland

Turbulente tijden voor Kyle Walker (32) en het WAG-landschap in de Premier League. De Engelse international van Manchester City gaat over de tongen nu hij een politiezaak aan z’n been heeft voor openbare zedenschennis. De gemoederen raakten intussen zo verhit dat Annie Kilner - mevrouw Walker - het op sociale media openlijk aan de stok kreeg met Rebekah Vardy.

Een seksfeestje in coronatijden, een affaire met een ‘Ex on the Beach-ster’, een buitenechtelijk kind bij model Lauryn Goodman. Kyle Walker heeft op zijn zachtst gezegd al een en ander op z'n kerfstok. Vorige week kwam er een nieuwe episode bij, want de gespecialiseerde pers in Engeland kreeg bedenkelijke beelden in handen van Walker. Op de beelden is te zien hoe hij zijn broek laat zakken op café en met een onbekende vrouw kust.

Het tafereel zou zich op zaterdag 4 maart afgespeeld hebben in de Revolution Bar in Wilmslow - net na de 2-0-zege van Manchester City tegen Newcastle. De politie van Cheshire stelde na het uitlekken van de beelden een onderzoek in naar openbare zedenschennis en gaat na of er ook ander strafbare feiten zijn gepleegd. Walker betaalde in elk geval wel braaf de rekening van 250 pond of 282 euro.

De vleugelverdediger - die bij Man City bijna 170.000 euro per week verdient - zat gisteren gewoon op de bank in het duel tegen Crystal Palace. Bij de Engelse kampioen behoeden ze zich voorlopig van commentaar. Toen coach Pep Guardiola deze week vragen kreeg over de situatie antwoordde hij dat alles intern wordt opgelost. “Zo’n zaken behoren tot de privésfeer”, klonk het.

Minder privé is hoe Annie Kilner met het nieuwste uitstapje van haar echtgenoot omgaat. “Als je goed bent voor anderen, zijn ze dat omgekeerd niet altijd voor jou”, schreef ze voor haar bijna 29.000 volgers op Instagram. “Op een bepaald moment moet je ophouden oceanen over te steken voor mensen die nog geen plasje over zouden springen voor jou”, klonk het ook nog. Al werd die laatste post verwijderd.

Walker en Killner zijn jeugdgeliefden, hebben samen drie zonen en trouwden in 2021 in het geheim met elkaar. Bij schandalen uit het verleden bleef Killner trouw aan de zijde van haar man staan, nu zou ze “doodsbang zijn” voor wat het onderzoek brengt. Volgens insiders is de maat vol en beraadt ze zich over de toekomst met haar man.

Volledig scherm Kyle Walker en zijn vrouw Annie Kilner. © Photo News

Enter Rebekah Vardy, vrouw van Leicester-ster Jamie Vardy. Zij raakte de voorbije jaren verwikkeld in een WAG-oorlog met Coleen Rooney. Killner werd er in meegesleept en zou behoren tot het kamp Rooney. Weinig verwonderlijk dus dat Vardy na de uitbraak van het Walker-schandaal deze week weinig cryptisch “the gift that keeps on giving” de wereld instuurde. Vardy zelf ontkende de link, maar het kwaad was geschied.

Killner op haar achterste poten, waarop Vardy helemaal de aanval opende. “Ze is zo goed in ‘slachtoffertje’ spelen. Ze zou zich beter concentreren op wat in haar leven gebeurt in plaats van mij aan te vallen en me te betrekken in haar drama’s. Geloof me, als mijn post over haar ging, dan had ik haar wel getagged”, aldus Vardy, die Killner iets later ook omschreef als een “deurmat”.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © ANP / EPA