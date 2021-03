TikTokplaag rond Camp Nou: Messi en andere spelers FC Barcelona belaagd door opdringerige videojagers

Het is stilaan een pest geworden voor de sterren van FC Barcelona, niet in het minst voor Lionel Messi. Even buiten Camp Nou staan jagers op een geweldig TikTokfilmpje aan de verkeerslichten klaar om de spelers te interpelleren als ze even moeten wachten voor rood. Dan halen ze hun gsm snel naar boven om al dan niet samen met Messi in een filmpje te figureren. Het werkte de Argentijn al danig op de heupen. “Jullie hebben al een hele hoop van die video’s van mij, je kan toch niet je hele leven video’s met mij maken?”, reageerde Messi al een keertje kribbig. Onder andere gebruiker 'morong10' (zie video hierboven) is gespecialiseerd in de trend en wist zo al 1,2 miljoen volgers voor zich te winnen.