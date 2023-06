Thibaut Courtois voegt zich bij sterren Lewis Hamilton en Leonardo DiCaprio: Rode Duivel investeert in vegan burgerketen

De investering van Courtois dateert al van vorig jaar, maar in een persbericht van zijn kapitaalronde stipt Neat Burger zijn naam wel in het vet aan. De doelman van Real Madrid stortte een klein deel van zijn nettojaarloon aan de veganistische fastfoodketen.

Zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton, een van de eerste bekende investeerders, deed voor de tweede keer zijn portefeuille open. Acteur en klimaatactivist Leonardo DiCaprio paste dit keer. Hij vervoegde Hamilton in 2022 als substantieel minderheidsaandeelhouder. In die hall of fame hangt nu ook Courtois zijn ster bij. Met een Champions Leaguewinnaar wordt graag gepronkt.

Volledig scherm Courtois en aanstaande Mishel Gerzig op de Formule 1-grid van Monaco afgelopen weekend. Daar liep hij ook Lewis Hamilton tegen het lijf. © Photo News

Neat Burger, een Britse keten, heeft zich als missie aangemeten om de wereld op een andere manier eiwitten te doen consumeren. Het biedt vleesvrije burgers, hotdogs en lactosevrije milkshakes aan. De veganistische burgers zien eruit als dierlijke burgers, gemaakt met vlees. Tijdens het bakken verliezen ze een rode vloeistof en verkleuren ze ook. Omdat Neat Burger fors wil groeien in de Verenigde Staten, had het meer financiële middelen nodig. Enter Courtois en co.

Volledig scherm © Neat Burger.

Voor de uitbouw in VS stelde Neat Burger vorig jaar overigens een Kortrijkzaan aan: Vincent Herbert, de voormalige CEO van de bakkerijketen Le Pain Quotidien.

Rappers en voetbal

Courtois heeft altijd zakenambities gehad. Hij investeert al enkele jaren in businessprojecten waarin hij een toekomst ziet. Hij heeft vastgoedprojecten in Spanje en België. In 2014 droeg hij bij tot het startkapitaal van online-apotheek Viata. In 2019 verkocht Courtois zijn belang aan de Antwerpse autofamilie Moorkens. Die kocht voor 2,5 miljoen euro alle private investeerders uit.

Volledig scherm Thibaut Courtois gelooft net als Red Flame Tessa Wullaert in de toekomst van de slimme sporttechnologie Ledsreact. © AP/Ledsreact

In 2021 stopte hij 1 miljoen euro in de West-Vlaamse scale-up Ledsreact. Het bedrijf ontwikkelde een ‘slimme trainingskegel’ voor atleten: een toestel om de reactiesnelheid, fitheid en cognitieve vaardigheden van sporters te meten.

Sinds de zomer van 2020 heeft hij aandelen in het Spaanse e-sportsbedrijf Dux Gaming. Dux kocht zich in bij twee voetbalclubs: vrouwenploeg DUX Logroño en derdeklasser Inter de Madrid. Omdat DUX Internacional de Madrid dit seizoen niet aan de budgetvoorwaarden kon voldoen van de Spaanse bond, verdween ze uit competitie.

In de muziekwereld groeien Courtois’ tentakels nog. Hij investeerde een bedrag van vijf nullen in het Hasseltse ‘Artist Amplifier’ en mag zich mede-eigenaar noemen. Het bedrijf huisvest vijf muzieklabels, studio’s, een dj-school en een boekings- en managementkantoor voor muzikanten en sporters. De Nederlandse rappers Boef en Lil Kleine maken deel uit van een portefeuille van een dertigtal artiesten. Ook de Belgisch-Poolse MMA’er Artur Szczepaniak, die onlangs zijn titelkamp bij de welters in de Poolse organisatie KSW verloor, is getekend door Artist Amplifier.

Volledig scherm Het nieuwe Neat Burger filiaal in New York. © Neat Burger