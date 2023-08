Thibaut Courtois start eigen raceteam en blikt vooruit op toekomst: “Droom van wereldtitel met Duivels en wil carrière eindigen bij Real”

Thibaut Courtois spreekt over zijn toekomst. Hij wil absoluut nog eens de Champions League winnen, droomt van een wereldtitel bij de Rode Duivels en hoopt om zijn carrière te eindigen bij Real Madrid. Maar ook naast het veld heeft Courtois nog dromen. Eentje daarvan komt binnenkort al uit: een eigen raceteam. ‘TC-Racing’ zal in het beste geval al eind dit seizoen operationeel zijn in de Formule 4.

Een nieuw seizoen betekent nieuwe doelen, maar ook nieuwe kansen. Het vorige seizoen van Courtois eindigde met een bom. De 31-jarige doelman van Real Madrid kwam niet opdagen in Tubeke voor een interland tegen Estland. Op de achtergrond speelden een blessure en een aanvoerderskwestie. Velen twijfelden aan zijn toekomst bij de Duivels. Courtois zelf niet. In een interview met de Canadese zender TLN, vertelt de Limburger dat hij droomt van een wereldtitel met de Belgen. “Ik droom ervan om wereldkampioen te worden. Met België is dat geen makkelijke taak omdat er veel toplanden zijn. In 2018 waren we er al eens heel dichtbij met een derde plaats. We zullen zien, maar we blijven dromen.”

Andere doelen van Courtois? Nog eens de Champions League winnen. “De Champions League winnen is het beste gevoel ter wereld. Ik heb al eens een finale gewonnen en verloren, dus ik weet hoe het voelt voor beide partijen. Het is de Europese Super Bowl, de hele wereld kijkt ernaar.”

KIJK. Courtois schenkt Real Madrid de Champions League

Carrière afsluiten bij Real Madrid

Indien Courtois de beker met de grote oren nog eens wint, zal dat sowieso bij Real Madrid zijn. De Limburger heeft het er zo naar zijn zin dat hij er ook zijn carrière zou willen beëindigen. “Iedereen weet hoe gelukkig ik daar ben. Ik hoop dat ik daar met pensioen kan gaan. De voorbereidingen van het seizoen zijn zwaar, maar ik geniet er nog altijd van. Zolang ik kan blijven genieten, wil ik ook blijven doorgaan.” Courtois heeft nog een contract tot 2026 in Madrid.

Volledig scherm © AFP

TC Racing Team

En wat na de carrière? Naar alle waarschijnlijkheid zal de goalie veel vertoeven op autocircuits. Naast voetbal is autosport namelijk zijn grootste passie. Courtois is zelfs nu al bezig met de opstart van een raceteam dat de naam TC Racing krijgt. Roberto Merhi, een Spaanse coureur die in 2015 dertien races in de Formule 1 reed, is zijn adviseur. Merhi is momenteel namens Mahindra Racing actief in de Formule E.

Courtois vond al een aantal engineers en technici voor zijn team. Wie de coureurs zullen worden bij TC Racing is nog niet bekend, maar de Limburger heeft wel al een shortlist klaar. In welke land het team zich gaat mengen in de Formule 4 competitie is ook nog niet bekend. Courtois mikt hoog. Het doel is zelfs om deel te nemen aan enkele van de resterende races van dit seizoen. In de Verenigde Arabische Emiraten of in Spanje. Alles zal afhangen van de snelheid waarmee ze het team kunnen samenstellen.

Racefanaat Courtois

Het is niet de eerste keer dat Courtois zich in de motorsport mengt. In 2020 deed hij samen met Alexander Albon, die tegenwoordig voor Williams in de Formule 1 rijdt, mee aan een virtuele Grand Prix namens de Red Bull Esports familie. Ook heeft hij een grote racesimulator in zijn huis staan.

Volledig scherm Thibaut Courtois is groot van fan de racesport en wilde graag met Max Verstappen op de foto. © Instagram

De Formule 4 is een relatief jong kampioenschap. Het werd in 2014 opgezet door de FIA met als doel de overgang van jonge coureurs van karting naar de racewereld te vergemakkelijken. Eén van die coureurs die in deze klasse gereden heeft, is bijvoorbeeld Lance Stroll. Hij rijdt nu voor Aston Martin in de Formule 1.

Betaalbare tussenstap

“De F4 is een wereldwijd erkende maar toch betaalbare stap tussen karten en het FIA Formule 3 Europees Kampioenschap en stelt coureurs in staat zich te vergelijken met het beste jonge talent, niet alleen in hun eigen land, maar in kampioenschappen over de hele wereld. Deze formule is een een doorslaand succes, aangezien de huidige kampioenschappen indrukwekkende grids hebben en er nieuwe regio’s bezig zijn hun eigen F4 te creëren”, zeggen ze vanuit de FIA.