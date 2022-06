Thibaut Courtois laat verbluffende Champions Leaguewinst vereeuwigen met tattoo

Champions League Wat moet dit balen geweest zijn: Real-fans die hoop al hadden opgegeven, moeten histori­sche remonte volgen vanop straat

“It ain’t over until the fat lady sings”, zo luidt een spreekwoord in het Engels. ‘t Is er eentje waarvan de fans die de hoofdrol spelen in bovenstaande video gisteravond duidelijk nog niet van hadden gehoord. Want: niet iedereen met een kaartje maakte de heroïsche remonte van Real nog mee...

5 mei