“Stuur geen berichten naar andere vrouwen als je een vriendin of vrouw hebt”: Neymar opnieuw in oog van de storm na bericht van model

Neymar Jr (31) krijgt opnieuw de wind van voren. Model en influencer Celeste Bright (29) stuurde - via Instagram - onder meer dit naar de Braziliaanse stervoetballer: “Stuur geen berichten naar andere vrouwen als je een vriendin of vrouw hebt.” Intussen is de Instagram-pagina van de Amerikaanse verwijderd. Vorige week moest Neymar zich nog publiekelijk verontschuldigen bij zijn zwangere vriendin, nadat hij de Braziliaanse Valentijnsdag met een andere vrouw doorbracht.

KIJK. Wie is Bruna Biancardi, de zwangere vriendin van de profvoetballer?

Even de feiten chronologisch op een rijtje zetten: ruim twee weken terug ontplofte er een bommetje in Braziliaanse media. Fernanda Campos, blogger en influencer, trad naar buiten dat ze op Valentijn - in Brazilië op 12 juni - in het gezelschap was van Neymar. De twee zouden sinds het WK in november met elkaar contact hebben via Instagram. Fernanda beweert dat ze niet wist dat Neymar een relatie had. En dat ze niet wist dat Neymars vriendin zwanger was. “Want ik volg het nieuws niet.” Die ontdekkingen deed ze pas een dag later, wanneer Neymar een foto met Bruna deelde. Nadien maakte een verbolgen Fernanda de date wereldkundig.

“Binnenkort maak ik alles bekend. Het kan me niet schelen wie ik ermee pijn doe”, stelde ze even later ook. “Want momenteel leef ík in een hel. Ík word langs alle kanten veroordeeld. Terwijl ik net een heel aardig persoon ben. Niet het monster dat jullie er nu van maken.” Ze voegde daar fijntjes aan toe dat Neymar tijdens hun afspraakje helemaal niet voldeed aan de voorwaarden die Neymar van zijn Bruna moet volgen.

Volledig scherm Fernanda Campos. © Instagram

Fernanda wijst daarmee naar de regels die de PSG-spits en zijn vriendin zouden hebben bij het zien van andere vrouwen. Want, zo schrijven ook Spaanse media: Neymar mag andere dames ontmoeten en er seksuele betrekkingen mee hebben. Alleen moet hij rekening houden met drie voorwaarden die hij absoluut niet mag verbreken. Het moet discreet gebeuren, er moeten altijd voorbehoedsmiddelen gebruikt worden en er mag niet op de mond worden gekust. Maar nu Fernanda Campos de ontmoeting op straat gooide, is er al lang niets meer discreet aan. En volgens de dame veegde Neymar die 12de juni dus ook aan de andere regels graag zijn voeten.

Ontrouw dus. En daar verontschuldigde Neymar zich voor in een lang bericht op Instagram, gericht aan Bruna. “Ik probeer goed te praten wat niet goed te praten is. Maar ik heb je nodig in het leven. Ik heb een fout gemaakt. En ik durf te zeggen dat ik elke dag fouten maak, op en naast het veld. Ik heb me al verontschuldigd, maar ik voel me gedwongen om dat ook publiekelijk te doen. Want als een privézaak openbaar wordt, moeten die verontschuldigingen ook openbaar worden geuit. Ik kan me geen leven voorstellen zonder jou. Ik weet niet of het nog goedkomt tussen ons, maar ik ben er zeker van dat ik het wil proberen. Ons doel zal zegevieren. Onze liefde voor onze baby zal het overwinnen. En de liefde voor elkaar zal ons sterken. Voor altijd wij. Ik hou van jou.”

Zijn excuses werden zo te zien aanvaard door vriendin Bruna. Vorig weekend organiseerde het koppel een babyshower. “We kunnen niet wachten om je persoonlijk te ontmoeten, meisje. Je bent ons grootste cadeau”, klonk op de Instagrampagina van beiden.

Maar nu duikt er dus een nieuw feit op. Ruim een week nadat hij zijn excuses aanbood en de babyshower plaatsvond, deelde Amerikaans model/influencer Celeste Bright een conversatie met Neymar vanop Instagram. “Stuur geen berichten naar andere vrouwen als je een vriendin of vrouw hebt. Het is fout en heel respectloos tegenover uw partner.” Dat zou erop wijzen dat de Braziliaan flirterige berichten stuurde naar haar. Neymar antwoordde op het bericht met een applaus-emoji. Een extra detail: De Instagrampagina van Celeste Bright is intussen verwijderd. Vreemd allemaal.

Biancardi en Neymar zijn samen sinds 2021 Biancardi, die net als Neymar afkomstig is uit São Paulo en haar eigen kledinglijn heeft, kreeg in 2021 een relatie met Neymar, nadat ze enkele maanden aan het daten waren. Vorig jaar werd het plots en snel serieus, toen ze in januari op Instagram lieten weten dat ze verloofd waren. Maar in de zomer gingen ze uit elkaar. Volgens de geruchtenmolen omdat Neymar haar bedroog. Maar dat waren volgens Bruna slechts verzinsels. “Geloof niet alles wat gezegd wordt”, postte ze toen. “Ik ben erg gesteld op Neymar en zijn familie. Laat mijn naam hier alsjeblieft buiten.” Begin dit jaar kregen ze opnieuw een relatie. En in april maakte het koppel bekend dat Bruna zwanger is. De PSG-aanvaller heeft al een zoon, de intussen 11-jarige Davi Lucca, uit een vorige relatie.

