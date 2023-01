“Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...”: Burnley kondigt komst Westerlo-spits Foster aan met geniale Shrek-parodie

De allerstraf­ste goal van WK-topschut­ter Valencia: spits voorkomt dat hij na interland door politie opgepakt wordt

En of Enner Valencia (33) een spits is die werkelijk alle knepen van het vak kent. Dat toonde de Ecuadoraan gisteren in de openingsmatch van het WK voetbal, waarin hij binnen het halfuur twee keer scoorde en nog een goal afgekeurd zag. Ontsnapt aan de verdedigers, zoals hij in oktober 2016 op werkelijk ongeziene wijze wist te ontsnappen aan een horde op hem afstormende agenten.

