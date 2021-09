Spanjaard rijdt na Vuelta nog met de fiets naar huis, 1.000 kilometer verderop: “Nodig om de sleur te doorbreken”

3.417 kilometer haspelde Luis Angel Maté (37) de voorbije weken af in de Vuelta. Maar daarmee was de honger van de Spanjaard van Euskaltel-Euskadi blijkbaar nog niet gestild. Na de aankomst in Santiago de Compostela besloot Maté nog naar huis te fietsen. Enige kanttekening: zijn huis lag nog zo'n 1.000 kilometer en 11.400 hoogtemeters verderop.

Maté zit vier dagen na het einde van de Ronde van Spanje dus nog altijd op z’n fiets. De ervaren Spanjaard - die 30ste werd in het eindklassement- is onderweg naar z’n woonplaats Marbella. Zaterdag hoopt hij aan te komen en Maté zit ook op schema. Op zijn Instagram-pagina houdt de renner een dagboek bij van zijn loodzware onderneming, die hem al onder meer in Portugal bracht.

“Het is een unieke manier om eens op een andere manier van fietsen te genieten”, schreef de Spanjaard eerder in een column. “Eens niet fietsen met stress, met kansen op valpartijen, met een oog op de wattagemeter... Ik wil gewoon naar huis zonder een vliegtuig of een auto te moeten nemen. Ik bepaal zelf het tempo en dat zal me deugd doen, ook om te sleur te doorbreken. Fietsen is een manier van leven voor mij. En als ik veilig en wel aankom in Marbella, spring ik in de zee.”