Spaanse doelman komt uit de kast na ‘promotiekus’: “Bedankt om altijd aan mijn zijde te staan, door dik en dun”

KIJK. Keeper van Spaanse club komt uit de kast na promotie

“De kus van de promotie”. In Spanje hebben ze er de mond van vol. Alberto Lejárraga, doelman van Marbella, profiteerde van de promotie van zijn team naar de Segunda División RFEF (de Spaanse vierde klasse, red.) om zijn homoseksualiteit openbaar te maken. Te midden van een heus volksfeest op het veld zocht én vond de Spanjaard zijn partner, waarna een innige kus volgde. Kort nadien deelde de doelman het intieme moment met een emotionele post op sociale media. Daarin bedankte hij naast zijn partner ook de rest van zijn familie voor de verkregen steun. “Ik ben dankbaar omdat jullie altijd aan mijn zijde bleven staan. We moeten dit prachtige moment voor altijd koesteren. BEDANKT!”.

De post van Lejàrraga, vergezeld van twee hartjes en enkele mooie familiekiekjes, heeft al verschillende steunbetuigingen ontvangen van binnen en buiten de voetbalwereld. Een coming-out is en blijft uitzonderlijk in het voetbal. Enkele maanden geleden kwam de Tsjechische international Jakub Jankto nog uit de kast met een persoonlijke video op sociale media. De Australiër Josh Cavallo was eind 2021 een van de eerste profvoetballers die openlijk uitkwam voor zijn geaardheid. “Het enige wat ik wil is voetballen en zoals iedereen behandeld worden”, zei hij toen. “Ik was zo moe om te presteren op het hoogste niveau én er tegelijk een dubbelleven op na te houden. Het is slopend en ik hoop dat niemand het hoeft mee te maken."

Wereldwijd is men nu vol lof over de manier waarop Lejárraga de LGBTQI+-gemeenschap opnieuw de zichtbaarheid geeft die ze verdient. “Bedankt om dapper te zijn en je niet te verstoppen!” en “Taboes doorbreken en moedig zijn. Je moet jezelf kunnen zijn in het leven en ervan genieten. Proficiat!” klinkt het onder meer. Onder de emotionele boodschap komen eveneens duizenden likes en retweets voor de Spanjaard die sinds september 2021 in de mondaine Spaanse badplaats voetbalt.

De doelman, tevens computer-ingenieur van opleiding, is zeker niet de eerste de beste. Hij scoort immers niet alleen naast, maar ook op het veld. Figuurlijk dan toch. De keeper had een belangrijk aandeel in de opmars van Marbella tot de Segunda Division RFEF, de Spaanse vierde klasse. Lejárraga en Marbella kregen in hun speelgroep het minste goals tegen en in de promotiematch tegen Real Jaen pakte hij nog uit met een clean sheet. Na eerdere omzwervingen bij onder meer Granada B, Real Murcia en Las Rozas lijkt de 28-jarige Lejárraga zijn geluk helemaal gevonden te hebben aan de Costa del Sol. Geluk in het spel én in de liefde, heet dat dan.

