Souvenirs voor Buffon en co: speciale biertjes voor doelmannen die goal van Messi incasseerden

Autosport Dat heet een goeie engelbe­waar­der hebben: 21-jarige Spanjaard komt op circuit terecht tussen voortrazen­de concurren­ten en kan aanrijding maar nipt vermijden

21 november Aron Canet beschikt over een goeie engelbewaarder. De 21-jarige Spanjaard-actief in de Moto2 kwam vandaag onderuit in de kwalificaties voor de GP in Portugal. Canet verloor de controle over z’n vehikel en kwam midden op het circuit terecht tussen de brullende motoren van z’n concurrenten die aan duizelingwekkende snelheden voorbij scheurden. Dat liep maar net goed af voor Canet. De Spanjaard kon een aanrijding met wat geluk ontwijken om zich daarna aan de zijkant van het circuit in veiligheid te brengen. Eind goed, al goed.