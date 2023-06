“Slechts vier keer per maand? Dan kom je niet in mijn ploeg!”: Diego Simeone grapt als trainer van Atlético Madrid over seksleven van zijn spelers

Toen de presentator van Cadena er een studie bijhaalde die stelt dat de Spanjaard gemiddeld 56 keer seks heeft per jaar, was de Argentijn op zijn gewiekst. “Hoeveel zeg je, 56 keer per jaar? Hoeveel keer is dat per maand? Vier tot vijf keer? Vier tot vijf keer, neenee... Dan geraak je niet in mijn ploeg.” Toen de presentator hem dan vroeg naar een beter getal, antwoordde Simeone: “Vijftien keer per maand? (lacht) Dat ga ik niet zeggen, maar wij (Simeone en Pereyra, nvdr) behalen wel een goed gemiddelde.”

Simeone huwde in juni 2019 in het geheim met het Argentijnse model Carla Pereyra (35) en samen hebben ze twee dochters. Uit z’n eerste huwelijk heeft Simeone drie zonen: Giovanni (27), Gianluca (24) en Giuliano (20). Alle drie spelen ze profvoetbal, bij repectievelijk Cagliari, Xerez Deportivo en Atlético Madrid. Vorig jaar haalde Simeone nog uit naar zijn eerste vrouw, Carolina Baldini, omdat zij de zogezegde ‘familiecode’ had verbroken door op de Argentijnse tv uit de biecht te klappen over hun breuk twaalf jaar gelden.

Volledig scherm © instagram carlapereyra

Atlético is de ploeg van Axel Witsel en Yannick Carrasco. Die eerste, sinds kort Rode Duivel af, huwde in 2015 met Raffaella Szabo waarmee hij twee dochters (Mai Li en Evy) en een zoontje (Aydji) heeft. Carrasco trouwde in 2017 met gewezen Miss België Noémie Happart. Zij hebben een zoontje, Naël.

Volledig scherm Noémie Happart en Yannick Carrasco. © instagram noemiehappart

Simeone, die bekend staat als de best betaalde coach ter wereld met jaarlijks 40 miljoen euro bruto, zei ook dat hij - ondanks de geruchten - van plan is zijn nog één jaar lopende contract uit te dienen in het Wanda Metropolitana. Sinds 2011 is hij al de T1 van de ‘rojiblancos’. “Mijn contract is momenteel geen prioriteit. Wanneer het juiste moment er is, zal ik daar wel met CEO Miguel Ángel Gil over praten.” Atlético lijkt dit seizoen af te sluiten op een derde plaats. Het telt één punt minder dan Real Madrid, dat morgen thuis tegen Bilbao de competitie afsluit. Atlético trekt naar Villarreal.

Volledig scherm © Getty Images

Simeone verwelkomt in principe volgend seizoen opnieuw João Félix bij Atlético, nadat Chelsea en zijn nieuwe trainer Mauricio Pochettino beslisten hem niet definitief aan te trekken. Chelsea betaalde de voorbije wintermercato 10,5 miljoen euro om de aanvaller te huren, maar had geen optie tot aankoop en maakt die overgang ook niet permanent. Ondanks enkele goeie wedstrijden, kwam Félix bij Chelsea niet verder dan vier goals in twintig optredens.

Volledig scherm João Félix. © AP