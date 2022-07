Time-OutZou Kevin De Bruyne er eens op audiëntie mogen? Na de gewonnen landstitel met Manchester City heeft eigenaar Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan (51), voor de vrienden Sjeik Mansour, zich bij wijze van cadeau op een nieuw speeltje getrakteerd. De ‘Blue’, een uniek luxueuze jacht zo groot dat die maar net het Etihad Stadium, het stadion van City met een capaciteit van 55.000 toeschouwers, in zou kunnen. De kostprijs is navenant: 600 miljoen euro, het duurste ooit.

Even voor de start van het nieuwe nieuwe seizoen moet de superjacht opgeleverd worden. Als eerbetoon aan Manchester City, dompelt de sjeik de jacht om in ‘Blue’. Met een lengte van 160 meter zijn er weliswaar nog drie grotere jachten ter wereld (waaronder de Eclipse van Roman Abramovitsj die hij na de internationale sancties tegen Rusland in veiligheid zou gebracht hebben), maar de ‘Blue’ is afgewerkt zoals geen ander. Het telt 40 cabines voor 48 gasten, vier dekken vol met entertainment, waaronder een grootse openluchtruimte die uitgeeft op een zwembad en club. De balkons zijn speciaal ontworpen door de Londense stylist Terence Disdale. Nog enkele kenmerken om van te duizelen: de ‘Blue' heeft 80 personeelsleden ter beschikking, weegt 15.320 ton, kan een snelheid bereiken van 35 km/u en beschikt ook over twee helikopterplatforms.

Volledig scherm De 'Blue' van Sjeik Mansour. © rv

Gelukkig denkt de sjeik toch ook ietwat ecologisch: het gaat om een hybride model: deels dieselmotor, deels elektrisch. Een waterzuiveringssysteem zorgt voor drinkbaar water. Volgens ingewijden gaat het om het neusje van de zalm wat betreft superjachten. “Er zijn er nog een paar die groter zijn, maar niet één zo goed op volle zee gedijt. Alles waar Sjeik Mansour precies naar gevraagd heeft, is afgeleverd. Hij heeft natuurlijk ook het vermogen om al die extra’s te bekostigen. Alleen moet hij zich toch ook eens ongetwijfeld achter de oren krabben als hij de tank wil volgooien. Dat gaat hem zomaar eventjes 600.000 euro kosten.”

Volledig scherm De 'Blue' van Sjeik Mansour. © rv

En dan te zeggen dat Sjeik Mansour al over de A+ beschikt, een 147 meter lange jacht met 26 cabines en een eigen dansvloer, beachclub, fitness en welnessruimte.

Het vermogen van de sjeik, lid van de koninklijke familie van Abu Dhabi, wordt geschat op een slordige 19,5 miljard euro, waardoor hij een van de rijkste mensen van deze planeet is. Zeker na het recente overlijden van zijn halfbroer, Sjeik Khalifa bin Zayed Al Nahyan, het hoofd van de koninklijke familie van de Verenigde Arabische Emiraten en emir van Abu Dhabi. Volgens ‘The Times’ is enkele jaren geleden al het grootste deel van diens fortuin, toen Khalifa ziek werd, versluist naar de International Petroleum Invest Company, de maatschappij waarvan Mansour en enkele andere leden van de familie eigenaar van zijn. Een van de bezittingen van Khalifa: de Azzam, met 180 meter wél het langste superjacht ter wereld.

Volledig scherm Pep Guardiola in 2014 op audiëntie in Abu Dhabi bij Sjeikh Mansour (midden) en City-voorzitter Khaldoon Al Mubarak. © getty

Sjeik Mansour heeft 32 percent (na er 220 miljoen euro in te hebben geïnvesteerd) van Virgin Galactic, een bedrijf binnen de Virgin Group dat in de nabije toekomst bemande ruimtereizen wil aanbieden, in handen. Ook in de media is de man actief, hij is namelijk een van de belangrijkste aandeelhouders van ‘Sky News Arabia’ - een variant van de Britse nieuwszender. In de Spaanse gemeente Valencia de las Torres bezit hij een domein van maar liefst 8.200 hectare, terwijl hij tientallen luxeauto's in de garage heeft staan.

Volledig scherm Kevin De Bruyne en City-eigenaar sjeik Mansour © REUTERS/Photo News

Mansour, die Man City in 2008 voor 250 miljoen euro kocht, heeft ook enkele peperdure racepaarden in zijn stal, naast het voetbal een grote hobby van de steenrijke sjeik. In 2017 opende hij trouwens het ‘Louvre Abu Dhabi’, een architecturaal meesterwerk waarin de duurste schilderijen - onder meer van Leonardo Da Vinci - pronken. Hij heeft ook een belang van 5% in Ferrari en 9,1 in Daimler AG, moederbedrijf achter Mercedes. Tel daar de vele politieke functies en postjes in tal van bestuursorganen en oliebedrijven bij en u beseft meteen waarom Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan zich de ‘Blue' wel kan veroorloven.

Volledig scherm De 'Blue' van Sjeik Mansour. © rv