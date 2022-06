Shakira en Pique bevestigen einde van hun 12-jarige sprookje: “Alleen over de kinderen wordt nog getwist”

Time-OutOver en uit. Zelfs de scheidingsprocedure is al even ingezet - alleen het voogdijschap over de kinderen is nog een twistpunt. Nadat zij hem op heterdaad betrapt heeft op overspel. Na twaalf jaar is er een einde gekomen aan het sprookje tussen Pique (35), verdediger van FC Barcelona, en de Colombiaanse zangeres Shakira (45).

De gespecialiseerde pers in Spanje heeft een vette kluif aan het einde van een van ‘s werelds sterkste powerkoppels. In 2017 deden er al eens geruchten de ronde over een relatiebreuk, maar tot een definitieve breuk kwam het toen niet. Van een verzoening is nu geen sprake meer, nadat Shakira met eigen ogen heeft gezien hoe de voetballer zichzelf buitenspel zette. Ze bevestigt nu ook de scheiding.

“Het spijt ons te moeten bevestigen dat we uit elkaar gaan. Voor het welzijn van onze kinderen, die onze hoogste prioriteit hebben, vragen we om respect voor de privacy. Bedankt voor jullie begrip”, staat in een korte verklaring van het communicatiebureau van de zangeres.

Volledig scherm Het gezin vorig jaar in oktober op de rode loper voor de Balloon World Cup. © REUTERS

Pique woont volgens de Spaanse krant ‘El Periodico’ al even alleen op een appartement en wordt geregeld gesignaleerd in het Barcelonese nachtleven. Met in zijn entourage ook ploegmaat Riqui Puig (22) worden de bloemetjes soms tot 3 uur ‘s ochtends buitengezet. Tot Pique met een andere vrouw betrapt werd en Shakira daar prompt een angstaanval van kreeg waardoor ze per ambulance naar het ziekenhuis gevoerd werd, meent het tijdschrift ‘HOLA’ te weten.

Maar daar is niets van aan, legt Shakira nu uit op haar sociale netwerken. Dat ze een paar dagen geleden in een ambulance werd gezien, was omwille van een klein ongelukje met haar vader. De man was thuis gevallen en zij vergezelde hem naar het ziekenhuis.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Spaanse belastingdienst

Ondanks dat Pique en Shakira niet getrouwd zijn, belooft de scheiding toch niet eenvoudig te worden. Over geld zou er niet getwist worden - noch zij noch hij wil geld van de andere. Grote struikelblok zijn echter de kinderen: Milan (9) en Sasha (7). En dan vooral het feit dat Shakira weg zou willen uit Spanje en Barcelona. Natuurlijk mét de kinderen, wat Pique niet ziet zitten.

“Shakira heeft geen familie of nauwelijks vrienden in Barcelona. Bovendien zit de Spaanse belastingdienst al sinds enkele jaren achter haar aan. Maar Pique ziet er logischerwijs het nut niet van in de kinderen te onttrekken uit hun leef- en schoolwereld”, schrijft een ander blad, ‘Informalia’. “Voorlopig wil geen van de twee inbinden, waardoor het wel eens een lelijke zaak kan worden.”

Volledig scherm Shakira met haar zoontjes Milan (r) en Sasha. © instagram shakira

De eerdere geruchten over ontrouw werden nog versterkt door Shakira’s nieuwste hit ‘Te Felicito’. Daarin zingt de popster over een vals persoon die haar in stukken heeft gebroken. “Ze waarschuwden me, maar ik lette niet op”, klinkt het in de songtekst. “Zeg me niet dat het je spijt, dat lijkt oprecht, maar ik weet dat je liegt. Ik kan niet tegen mensen met twee gezichten. Mijn ogen zijn rood van te huilen om je.”

Pique heeft nog een contract tot de zomer van 2024 in Camp Nou. Hij heeft al 604 optredens achter de naam staan voor de blaugrana waarmee hij onder andere vier keer de Champions League won en zich acht keer tot kampioen van Spanje kroonde.

Lees ook:

Volledig scherm © EPA