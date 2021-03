Schijnwerpers staan op Zlatan tijdens muziekfestival, maar zangstonde wordt eerder een wat gênant schouwspel

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het deed eerder wat stof opwaaien in Italië, maar Zlatan Ibrahimovic is deze week toch gewoon van de partij in Sanremo, op het bekende muziekfestival dat al sinds 1951 jaarlijks wordt georganiseerd. In de meest cruciale fase van het seizoen, maakt(e) de Zweed verschillende keren de verplaatsing naar het meerdaagse festival. Iets waar onder anderen zijn ex-coach Fabio Capello al kritiek op uitte.

“Hij wil dit blijkbaar graag doen, maar als professional die ernst en toewijding wil overbrengen op zijn teamgenoten, is dit volgens mij erg tegenstrijdig”, sprak Capello eerder. “Ik had hem nooit laten gaan als club. Hij wordt betaald door Milan, dus zal hij de club en de fans moeten respecteren.”

Zanger/presentator Fiorello, Mihajlovic, Ibrahimovic en presentator Amadeus op het podium.

Komische act

Daarbij dient wel gezegd dat Ibrahimovic afgelopen weekend geblesseerd raakte tegen AS Roma en naar verwachting drie weken uitgeschakeld is met een dijbeenblessure. Zo kan hij zich dus volledig uitleven op het podium. Eeder voerde hij een ‘komische’ act op als een arrogante slechterik, er was zijn debuut als co-presentator en gisteren begon hij zelfs te zingen.

Samen met onder anderen Bologna-coach Sinisa Mihajlovic zong hij het lied ‘Io Vagabondo’ van de Italiaanse groep Nomadi uit 1972. Maar echt indruk maakte de prijsschutter niet. Hij had de tekst niet uit het hoofd geleerd en kon die schijnbaar maar moeilijk aflezen. ‘t Ging snel. Waar Mihajlovic op een bepaald moment wel volledig ‘mee' was, werd het voor Zlatan toch een wat gênant schouwspel. Z’n glimlach verloor hij er gelukkig wel niet bij.



“Het is een eer om hier te mogen zijn, maar het is voor jullie ook een eer dat ik hier ben”, sprak Ibrahimovic eerder op z’n gekende manier. “Normaal gesproken voel ik me groot en vol power, maar hier voel ik me best klein. Maar desondanks voel ik me toch nog groter en krachtiger dan jij, Amadeus”, zei hij met een knipoog tegen de presentator.

Lift van motorrijder

Nog opvallend was de manier waarop Zlatan het laatste deel van zijn trip naar Sanremo maakte. De Zweed stond hopeloos vast in de file, zag de tijd wegtikken en kreeg dan maar een lift van zestig kilometer van een motorrijder. ‘Ibra' maakte zelf een filmpje terwijl hij achterop zat (zie onder).

Zlatan haalde recent ook het nieuws na een aanvaring met LeBron James. De Zweed vond dat de NBA-ster zich te veel bezig houdt met ‘politieke activiteiten’, iets waar James het niet mee eens was. De Amerikaanse legende reageerde als door een wesp gestoken, maar Zlatan hield voet bij stuk.

“Atleten verenigen de wereld, politici verdelen hem”, herhaalde Zlatan zijn standpunt in een interview met ESPN. “Onze taak is om de wereld te verenigen door te doen wat we het beste doen.” Na gisteravond weten we dat dat in het geval van Zlatan niet zingen is...

Zlatan.