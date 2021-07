Rooney biedt excuses aan na feestbeelden met vrouwen: “Ik heb een fout gemaakt”

Time-OutWayne Rooney (35) heeft zich bij z'n familie en club Derby County verontschuldigd voor de beelden die afgelopen weekend opdoken. Op de foto’s was te zien hoe de voormalige topspits het duidelijk naar z'n zin had met twee vrouwen. “Nu wil ik het achter me laten.”

Vorig weekend stond het op sociale media plots vol met foto’s van een duidelijk aangeschoten Wayne Rooney. De voormalige spits was niet alleen: Rooney vertoefde met twee blonde dames in een club in Manchester. Op het beeldmateriaal was vervolgens te zien dat de Engelsman met de dames op een hotelkamer zat, al leek Rooney zelf er weinig van te beseffen. Hij lag te slapen, terwijl de vrouwen nog snel een selfie maakten met ‘Wazza’.

Rooney claimde dat de foto’s een vorm van chantage waren én diende via z’n advocaten zelfs een klacht in, maar de politie besliste al snel het onderzoek stop te zetten. Volgens bronnen van ‘The Daily Mail’ was Rooney daardoor verrast, maar gisterenavond bood de manager van Derby County dan toch z'n excuses aan, nota bene vlak na een oefenmatch tegen Real Betis. “Ik heb een fout gemaakt. Ik ging naar een privéfeestje met twee vrienden”, klonk het bij Sky Sports. “Ik zou me willen excuseren bij mijn familie en de club voor de foto’s die rond gingen. Nu wil ik het achter me laten.”

Rooney is sinds 2008 getrouwd met jeugdliefde Coleen, met wie hij vier kinderen heeft. Het is lang niet de eerste keer dat Rooney met andere vrouwen in het nieuws komt. Dit stormpje zal het koppel wellicht dus ook wel overleven.

