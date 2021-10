Ronaldo draagt verkeerde shirt in Madame Tussauds van Dubai

Wielrennen Zoveel meer dan een meesterhel­per: Tim Declerq behaalt universi­tair diploma

5 oktober Tim Declercq kan heel wat meer dan louter met de fiets rijden. Hij heeft er misschien dan wel 14 jaar over gedaan, maar vanochtend deelde de 32-jarige meesterhelper van Deceuninck - Quick.Step een foto op sociale media waaruit blijkt dat hij met grote onderscheiding zijn universitair masterdiploma heeft behaald in LO & bewegingswetenschappen. “Iedereen weet dat ik niet de snelste sprinter ben, dus heeft het me 30 jaar gekost om mijn academische carrière af te werken. Omdat mijn verdunde haarlijn niet zichtbaar is op de foto zou ik kunnen zeggen dat dat mij eeuwing jong heeft gehouden, maar da’s enkel in mijn binnenste zo", klonk het onder meer in het bijschrift.