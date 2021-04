Ronaldo deelt plaagstoot uit aan Hamilton na foto in blote bast

Formule 1 is pure topsport. Dus houdt ook Lewis Hamilton zijn lichaam in blakende conditie - zeven wereldtitels komen niet zomaar uit de lucht vallen. Vooral het voorbije anderhalf jaar legde de 36-jarige Brit er stevig de pees op. In tijden van corona en Black Lives Matter - Hamilton zet zich fors in tegen racisme - is de krachthonk zijn manier om even de gedachten te verzetten. “Trainen is mijn enig instrument om er tussenuit te kunnen”, vertelde hij onlangs. In combinatie met een veganistisch dieet mag het resultaat gezien worden - Lewis is duidelijk topfit.

Op Instagram deelde de Mercedes-coureur een nieuwe video. Met een inspirerend tekstje voor al wie zijn voorbeeld wil volgen - ook de mensen betrekken in zijn proces vindt hij belangrijk. “Ik was altijd die magere jongen. Vooral door een gebrek aan juiste begeleiding in voeding en training en het ontbreken van een bepaalde routine en een tekort aan slaap. Trainen was steeds een strijd. En nu nog zijn er dagen waarin ik niet gemotiveerd ben, mijn lichaam haat en me te dik of te mager voel. (...) Maar weet dat we moeten blijven proberen. Op deze beelden zie je mij na een goede work-out. Als je zoals mij worstelt met mentale gezondheid, is trainen belangrijk om positief te blijven. Ga nu genieten van een geweldige week!”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

F1-paddock

Enter Cristiano Ronaldo in het verhaal. Dat hij obsessief bezig is met z’n fysiek is een publiek geheim. Elke dag een gezonde mix van cardio-en krachtoefeningen, nadien een volledige recuperatie in een ijsbad. Zijn waarden worden zelfs jaar na jaar beter.

Ook de spits van Juventus zag de Insta-post van Hamilton en kon het niet laten een plaagstoot uit te delen. Kort, maar krachtig. “Bro, niet zoals mij, maar je ziet er goed uit”. Uiteraard vergezeld met lachende emoji’s. Humor tussen twee wereldsterren.

Volledig scherm De repliek van Cristiano Ronaldo © Instagram Lewis Hamilton

De plagerige reply, die met veel enthousiasme werd onthaald door de volgens van Hamilton, is geen verrassing. De twee kunnen het goed met elkaar vinden. In mei 2019 zakten Ronaldo, zoontje Cristiano Junior en Ronaldo’s vriendin Georgina Rodriguez af naar de GP van Monaco. Ze verbroederden met Hamilton, beelden die door de aanwezige fotografen natuurlijk meteen werden vereeuwigd. Het selecte kringetje kreeg een rondleiding in de paddock van Mercedes en voor de jongste van het gezelschap was er nog een extra verrassing weggelegd: hij mocht zelfs eventjes plaatsnemen in de bolide van de Brit. Nadien bleven Lewis en Cristiano contact houden.

Volledig scherm Lewis Hamilton en Cristiano Ronaldo in mei 2019 in de F1-paddock in Monaco. © AP

Volledig scherm Lewis Hamilton en Cristiano Ronaldo in mei 2019 in de F1-paddock in Monaco. © rv