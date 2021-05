Ronaldo bezoekt illustere Ferrari-fabriek en rijdt met supercar van 1,6 miljoen euro huiswaarts

Even de zinnen verzetten. Na de 0-3-nederlaag tegen AC Milan van zondag hangt Champions Leaguevoetbal aan een zijden draadje voor Juventus. Een vijfde plek, dat hoort niet bij de Oude Dame. Daags na de pandoering zette coach Andrea Pirlo z’n troepen op scherp, maar één man was niet aanwezig op training: Cristiano Ronaldo.

Ronaldo had - met medeweten van de club - een belangrijke afspraak. Hij vloog per helikopter naar Maranello, een dorpje in Noord Italië waar Enzo Ferrari in de jaren ‘40 een garage oprichtte en de eerste wagens van het merk met het steigerende paard produceerde. Nu nog is Maranello het hart van Ferrari. Het heeft er zijn hoofdkantoren en ook de (gemoderniseerde) fabriek is nog in dienst.

Gesigneerde truitjes

Juventus-voorzitter Andrea Agnelli en diens neef en Exor-baas John Elkann vergezelden ‘CR7'. Niet toevallig, want Exor is de holding gerund door de familie-Agnelli die zowel Juve als Ferrari in handen heeft.

Ronaldo werd opgewacht door Mattia Binotto, de teambaas van het Formule 1-team van Ferrari en F1-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz. Ronaldo ging met de heren op de foto, de Portugees had met twee gesigneerde truitjes zelfs een cadeautje meegebracht vanuit Turijn.

Vervolgens kreeg Ronaldo een rondleiding, maar finaal was de vijfvoudige winnaar van de Ballon d’Or er vooral om zaken te doen. En wat voor één. Hij is voortaan in het bezit van een rode Ferrari Monza SP2. 800 PK, van 0 naar 100 kilometer per uur in 2,9 seconden en een maximumsnelheid van 300 km/u. Opvallend: het design doet terugdenken aan de Ferrari’s uit de jaren ‘50 en ‘60 en moet het doen zonder dak en voorruit. Om de paar dagen rolt een Monza SP2 van de band, na 499 exemplaren stopt de productie onverbiddelijk. Enkel als je al een Ferrari in de garage hebt staan óf als je een goede relatie hebt met de bobo’s van het sportmerk, maak je kans een SP2 te bemachtigen. En als je de centen hebt, uiteraard, want het prijskaartje bedraagt 1,6 miljoen euro. Ook Gordon Ramsay, Zlatan Ibrahimović en Max Verstappen hebben een Ferrari Monza SP2 op de oprit staan.

Ferrari Monza SP2.

Indrukwekkend wagenpark

Ronaldo heeft een voorliefde voor exclusieve auto’s. Vorig jaar kocht hij een Bugatti Centodieci, waarvan er slechts tien zijn gemaakt. Hij telde er liefst 9,5 miljoen euro voor neer. Verder zijn of waren een Bugatti Veyron, een BMW M6, een Bentley Continental GTC, een Mercedes-Benz C-Class Sports Coupé, een Porsche Cayenne, een Audi Q7, een Ferrari F430, een Porsche 911 Carrera 2S Cabriolet, een Bentley GT Speed, een Audi R8, een Audi RS6, een Maserati GranCabrio, een Ferrari 599 GTO, een Lamborghini Aventador LP 700-4, een Porsche Cayenne Turbo, een Range Rover, een Aston Martin DB9, een Phantom Rolls-Royce, een McLaren MP4-12C Spider, een Mercedes-Benz AMG-klasse G63 en een McLaren Senna al in het bezit van de Portugese vedette.

Keuzestress ten huize Ronaldo...

De Bugatti Centodieci van 9,5 miljoen euro.

Ferrari Monza SP2.