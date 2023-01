Ronaldo (46) gaat voor derde keer trouwen: Braziliaan verlooft zich met 14 jaar jongere vriendin

Ronaldo en Locks maakten hun verloving bekend via een Instagram-bericht vanop hun vakantieoord in de Dominicaanse Republiek. “Yes I do”, staat te lezen naast een foto van het paar, met de verlovingsring duidelijk zichtbaar. Ronaldo en Locks zijn intussen zeven jaar samen. Waar en wanneer het huwelijk zal doorgaan, is nog niet duidelijk.

Voor Ronaldo wordt het al de derde keer dat hij (officieel) in het huwelijksbootje stapt. Tussen 1999 en 2003 was hij getrouwd met Milene Rodriguez die het koppel nu overigens feliciteerde met hun verloving. “Ik ben blij voor jullie. Moge God jullie zegenen en altijd beschermen. Lang leve de liefde”, schrijft Rodriguez. In de jaren nadien was Ronaldo ook gehuwd met ingenieursstudente Maria Beatriz Antony.