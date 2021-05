Regen doet tiental kartingpiloten in Genk van de baan gaan

EK Voetbal Martin Garrix, Bono en The Edge maken officieel EK-lied

5 mei De Nederlandse DJ Martin Garrix (24) maakt samen met Bono en The Edge van de Ierse band U2 het officiële lied voor het EK voetbal, dat komende zomer op de planning staat. Het nummer ‘We Are The People We’ve Been Waiting For’ verschijnt op 14 mei. Dat heeft Garrix via Instagram gemeld.