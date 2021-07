“Real recognize real”: Lukaku gespot aan de zijde van Jay Z & co

Time-outRomelu Lukaku brengt zijn vakantie in aangenaam gezelschap door. Een paar dagen geleden werd hij nog gefotografeerd in het gezelschap van influencer Shani Jamilah , gisteren verscheen op Instagram een foto met onder meer rapper Jay-Z. Sinds 2018 is de Rode Duivel aangesloten bij het sportmanagementbureau van de echtgenoot van Beyoncé.

Het was Michael Yormark (links), voorzitter van het sportmanagementbureau Roc Nation Sports, die het kiekje postte op Instagram. Naast hem zien we onder meer rapper Jay-Z (midden) en Rode Duivel Romelu Lukaku. Op de tafel staat nog een gesigneerd Inter-shirt. De firma waarvan Jay-Z mede-eigenaar is, probeert Lukaku nu al enkele jaren op de markt te zetten in de Verenigde Staten. Roc Nation Sports behartigt ook nog de belangen van onder anderen Kevin De Bruyne en Axel Witsel.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lukaku en Jay-Z zijn trouwens groot fan van elkaar. Zo vertelde de rapper in La Gazzetta dello Sport dat de spits bij hun eerste ontmoeting meteen indruk maakte door de eerste strofe van zijn eerste album te citeren: “Een moeilijke passage. Zo van die details die enkel een passionele superfan zou onthouden.” Dat respect is bovendien wederzijds. “Wat mij in hem aanspreekt, is hoe hij aan zijn roots is gehecht. Rom is een nieuwsgierige jongen. Hij stelt zich altijd de juiste vragen. Hij doet er alles aan om zichzelf te verbeteren. Op het veld, maar ook privé en zakelijk. Daarom zal hij als speler en als mens blijven groeien”, vertelde Jay-Z nog.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Eerder deze week vertoefde Lukaku nog in het gezelschap van de Britse influencer Shani Jamilah. Net als de Rode Duivel is zij erg geëngageerd in de strijd tegen onrecht in al zijn facetten. Daarnaast is ze ook te boeken als presentatrice en heeft ze met twee vriendinnen een podcast over seks en relaties.

Volledig scherm Romelu Lukaku en de Britse influencer Shani Jamilah. © @BSR Agency

Volledig scherm Lukaku en Jay-Z knuffelen bij een eerdere ontmoeting: het wederzijds respect tussen beide heren is groot. © Instagram