Profsurfer legt gsm aan kant om leven van vrouw te redden: “Op de verkeerde plaats op het juiste moment”

Toen er paniek ontstond langs de kustlijn, was de eerste reactie van Wright nochtans om het gebeuren louter te filmen. De reddingsactie even documenteren. Tot hij dankzij zijn ervaring besefte dat het alle hens aan dek was. Waarop Wright zijn gsm en biertje aan zijn vrouw gaf, zijn shirt uittrok en over een hek sprong om zich richting de zware stroming te begeven. Roepend dat “de zwemmer moet gered worden”.

Enkele minuten later kon Wright de vrouw vastgrijpen en haar, dankzij de richtlijnen van zijn zus en omstanders, richting kust brengen. Maar niet zonder nog enkele keren overspoeld te worden door de stevige golven. Wright postte de video op zijn Instagram met louter de woorden: “Hold my beer.” Houd mijn biertje even vast. Met reden. De video van zijn heldendaad ging al snel viraal, een zoominterview voor ABC’s ‘World News Tonight’ volgde. “Ik stond er niet bij stil dat ik zelf in gevaar was en wist alleen dat die vrouw hulp nodig had. Laat ons zeggen dat ik op de verkeerde plaats op het juiste moment was.”