Pokerspeelster die viraal ging met ‘vestimentair probleem’ neemt geen risico’s meer (én zaait twijfel met opvallende excuses)

Niet toevallig speelde het opvallende spel zich vorige week af tijdens Hustler Casino Live, een pokertoernooi dat niet meteen een vlekkeloze reputatie heeft. In oktober kwam de organisatie al eens in het nieuws toen een deelnemer een medespeler beschuldigde van het dragen van een vibrerend speeltje, waarna die met 269.000 dollar (254.000 euro) aan de haal ging. Naar analogie met de recente schaakoorlog tussen Magnus Carlsen en Hans Niemann.

Vorige maandag was het opnieuw van dat, toen de populaire Japanse pokerspeelster en YouTuber Sashimi haar opwachting maakte in het zogenaamde ‘Max Pain Monday’-evenement: een combinatie tussen poker en reality TV waar wel meer opvallende persoonlijkheden hun opwachting maken. Meerder malen leek het op de livestream alsof Sashimi last had van een vestimentair probleem. Alleen was dat vooral om haar tegenspelers af te leiden en aandacht te genereren: ze maakte naar verluidt gebruik van valse borsten die verwerkt waren in een prothese.