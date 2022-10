Plots werd Lionel door de benen gespeeld: Messi, Pogba en Ronaldinho schitteren in bliksemsnelle commercial

Met het oog op het WK in Qatar heeft frisdrankgigant Pepsi een nieuwe commercial gelanceerd. En er werd kosten noch moeite bespaard. Lionel Messi, Paul Pogba én Ronaldinho werden opgetrommeld in de campagne ‘Thirsty For More’. Het drietal speelt in de advertentie een wedstrijdje ‘nutmeg’ met de lokale bevolking. Het doel: de bal op elke mogelijke manier tussen de benen van de andere krijgen. Het filmpje begint met een nietsvermoedende Messi die wordt afgeleid en daardoor tussen de benen wordt gespeeld. Het is de start van een ‘nutmeg-duel’ en bliksemsnelle advertentie. Bij een 12-0-achterstand vinden Messi en co. het welletjes - tijd voor een comeback. Let ook op de cameo van Fabrizio Romano - de journalist gespecialiseerd in transfernieuws.