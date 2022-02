“Plots hoorde ik ze rond mij lachen”: wanneer Jérémy Doku de koning ontmoet en het protocol vergeten is

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De aanloop richting het EK voetbal in Tubeke vorige zomer was een lange. Het was dan ook een leuk moment voor de Rode Duivels, toen Koning Filip even langskwam om de spelers veel succes te wensen. “Ik schrok eerst even, de Koning zeg...”, vertelt Doku hoe het er die dag aan toeging tegen zijn ploegmaats bij Rennes voor RMC Sport. “Vervolgens kregen we de regels uitgelegd. Hoe hem aan te spreken enzovoort. Maar toen het zover was, stond iedereen zo serieus in de rij op zijn beurt te wachten. Zelfs Lukaku. Ik stond wat te lachen. Waarna ik plots het koudwatervrees kreeg. Ik, als onbenullig mannetje die met de Koning gaat spreken... en toen het mijn beurt was en Eden (kapitein Hazard, nvdr) me voorstelde, was ik al die protocollen vergeten. Zo zenuwachtig was ik.”

Volledig scherm © Photo News

“Hij vraagt me hoe het gaat en meteen zeg ik spontaan, ‘oui tranquille et toi?’” Waarbij Doku de Koning even tutoyeert in plaats van hem met zijn koninklijke titel of ‘vous’ aan te spreken. “Rond mij hoor ik meteen enkele andere jongens gniffelen. Ik denk dat de koning even gechoqueerd was, maar dat hij er wel mee kon lachen”, aldus de ex-speler van Anderlecht. Toen Doku in de kwartfinale tegen Italië aan de aftrap stond, was hij minder zenuwachtig en lokte hij een penalty uit (1-2). Het enige lichtpunt van een donkere Belgische avond in München.

Dit seizoen wordt Doku gehinderd door blessures. Eerst de hamstring, dan de knie. Slechts 10 optredens in de Ligue 1 en één goal en assist. Pas gisteravond maakte hij zijn rentree met een late invalbeurt in Montpellier. Afwachten of hij er volgende maand gaat bijzijn, wanneer de Belgen met jonge Rode Duivels twee oefeninterlands in Ierland (26/3) en thuis tegen Burkina Faso (29/3) afwerken.

Bekijk hieronder nog eens het bezoek van koning Filip aan onze Rode Duivels:

Volledig scherm Bruno Genesio blij met de rentree van Jeremy Doku gisteravond in Montpellier. © Photo News