Ploegmaat Dries Mertens vertrekt plots en zonder medeweten van Galatasaray naar Argentinië, waar zijn (ex?-)vrouw Wanda Nara het aanlegt met rapper

Time-OutAan. Uit. Aan. Uit. Bij PSG waren ze Icardi (29) en de continue geruchtenstroom rond de relatie met zijn partner annex spelersmakelaar Wanda Nara (35) grondig beu. Een uitleenbeurt aan Galatasaray, waar hij ploegmaat van Dries Mertens is, volgde. Enkele maanden later zijn ook de Turken woedend, nadat de spits zomaar naar Argentinië vloog om er zijn (ex-?)vrouw te confronteren met beelden waarop ze intiem is met een rapper.

Relatiestatus: het is ingewikkeld. Maar toen Wanda Nara vorige maand de scheiding aankondigde na beschuldigingen van overspel aan Icardi’s adres, leek het definitief over en uit tussen het koppel dat in 2014 trouwde en twee kinderen samen heeft: Francesca en Isabella. In oktober van vorig jaar haalde Nara al eens hard uit naar Icardi omdat die er een relatie op zou nahouden met een ander Argentijns model, waarna de twee toch terug samenkwamen.

Tot Nara in september op haar sociale media aankondigde dat ze uit elkaar gaan. Over de details wou ze niet uitweiden, “ter bescherming van de kinderen”. In haar entourage viel te horen dat ze omwille van haar tv-werk voor de Argentijnse ‘The Masked Singer’ en ‘Big Brother’ een huwelijk met een voetballer in Turkije niet zag zitten.

Volledig scherm © Photo News

Om niet veel later in een video op te duiken waarin ze al met een andere man aan de rol is. L-Gante, een Argentijnse rapper en cumbia-zanger, is de ‘gelukkige’. De twee gingen een artistieke samenwerking aan en brachten al een nummer uit. ‘El Ultimo Romantico’, de ultieme romanticus.

Volledig scherm © rv

Om het er nog wat in te wrijven, publiceerden Nara en L-Gante ook nog enkele artistieke promofoto’s van de twee al zoenend. Het kon nog explicieter: vrijdag zelf eentje van het koppel in bed. Gezien, Icardi?

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

En of Icardi dat gezien had. De Argentijnse spits sprong snel het vliegtuig op richting Argentinië, zonder dat hij daar zelfs de toestemming van had van Galatasaray. Volgens de geruchten ging een “ziedende” Icardi op zoek naar Nara, om haar te vragen hem zo snel mogelijk te vergezellen in Turkije. Er zijn zelfs beelden van de spits aan de inkom van het hotel waar Nara verblijft. De toegang wordt hem door veiligheidspersoneel ontzegd. Tot woede van Icardi.

Volledig scherm Icardo kon niet in het hotel waar Wanda Nara in Argentinië verblijft. © rv

“Icardi is ten einde raad, weet niet meer welke woorden te gebruiken. Hij is kwaad en triest tegelijkertijd”, luidt het in de Argentijnse media. “Maar Galatasaray is alles behalve opgezet met het vertrek van Icardi, die riskeert dat de club zijn uitleenbeurt verbreekt.”

Bijkomende moeilijkheid: Wanda Nara is nog altijd Icardi’s officiële makelaar, waardoor potentieel geïnteresseerde clubs nog altijd via de vrouw moeten gaan, ongeacht hun relatiestatus. Zo speelde Nara een belangrijke rol in de uitleenbeurt van Icardi naar de club uit Istanboel en wist ze voor hem een chauffeur, een kok en de klok rond een security guard te regelen. Nara was ook betrokken bij de transfer van Icardi van Inter naar PSG in 2019. Aanvankelijk op uitleenbasis, waarna er het volgende jaar een definitieve overgang voor 50 miljoen euro naar Parijs volgde.

Volledig scherm Wanda Nara et Mauro Icardi © DR

Nara heeft er al twee huwelijken opzitten. Voor Icardi huwde ze Maxi Lopez in 2008, maar de relatie met die spits eindigde in 2013 omdat Nara een affaire had met Icardi. Met Lopez heeft ze drie zoontjes. Een beruchte breuk, omdat Icardi en Lopez tot dan vrienden waren. In twee Serie A-matchen in 2014 en 2016 weigerde Lopez (38) ostentatief de hand van Icardi.

Volledig scherm Links Maxi Lopez met z'n drie zoontjes, rechts Mauro Icardi en Wanda Nara. © Instagram