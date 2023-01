Pique lacht Shakira in het gezicht uit: ex-voetballer sluit sponsordeal met Casio af en rijdt in een Twingo

Time-outAls antwoord kan het tellen. Nadat Shakira (45) uitpakte met een wraaksong richting Pique (35) waarin ze hem liet verstaan een Rolex voor een Casio en een Ferrari voor een Twingo in te ruilen, heeft de ex-voetballer dat op hilarische wijze ook in de praktijk omgezet.

Shakira en Pique gingen vorig jaar in juni uit elkaar en dat heeft veel weg van een vechtscheiding waarin ze elkaar ook publiekelijk op gezette wijze op verwijten trakteren. Zo geeft Shakira in een nieuwe song met de Argentijnse rapper Bizarap (alias Bzrp) haar voormalige partner een veeg uit de pan met een niet mis te verstane songtekst. Alles lijkt te verwijzen naar Pique en de manier waarop hun relatie beëindigd werd.

KIJK. Shakira haalt in videoclip uit naar Piqué

Fragmenten als “Ik wens je het beste met mijn zogezegde vervangster”, “Ik weet niet eens wat er met je gebeurd is, je bent zo raar, dat ik je niet meer herken”, “Je hebt een Ferrari ingeruild voor een Twingo, een Rolex voor een Casio”, laten weinig aan de verbeelding over. Voor wie nog zou twijfelen: de naam van Pique is zelfs letterlijk in de lyrics gemoffeld. Shakira gebruikt op een gegeven moment het woord salpique in plaats van salpicar. Dat daarbij een wegwerpgebaar komt, maakt het hele plaatje af.

Volledig scherm Een muurafbeelding van Shakira en Pique van de Italiaanse straatartiest Salvatore Benintende aka TvBoy in Barcelona. © AFP

Het antwoord van Pique laat niet op zich wachten. Zo sloot de ondernemer naar verluidt een sponsorcontract af met horlogemerk Casio voor zijn gloednieuwe ‘Kings League’, een voetbalcompetitie waarin zeven tegen zeven gespeeld wordt (zie kader onderaan). In een podcast showt hij trots zijn nieuwste horloge om de pols en deelt hij Casio’s uit voor de presentatoren en collega’s. “Dit is een horloge voor het leven”, schatert hij.

En niet alleen een Casio, ook een Twingo is nu de zijne. Zo maakte hij dit weekend zijn opwachting voor een wedstrijd in zijn ‘Kings League’ in een witte Renault... Twingo. De lachers heeft hij ongetwijfeld op de hand. Shakira fronst inmiddels ongetwijfeld de wenkbrauwen.

Volledig scherm Pique in zijn Renault Twingo. © rv

Shakira vertelde dit najaar al in een interview met magazine ‘Elle’ dat ze het moeilijk had met de breuk. “Het is moeilijk om erover te praten, zeker omdat ik nog alles aan het verwerken ben. Aangezien ik een publiek figuur ben, is onze breuk ook anders dan normaal", klonk het toen.

De Colombiaanse en Pique gingen in juni 2022 uit elkaar na een relatie van meer dan tien jaar. Na de breuk reageerde Shakira nooit over het vermeende overspel van Pique. Ze weigerde ook op details van de scheiding in te gaan. Maar als praten niet lukt, dan helpt zingen.

Het is overigens niet de eerste keer dat de zangeres in haar teksten verwijst naar Pique. Ook in ‘Monotonia’ sneerde ze in oktober al naar Pique. Daarin vertelt ze dat de split niemands fout is, maar geeft ze ook negatieve opmerkingen over de persoon waarover ze zingt.

Pique is na de breuk ondertussen voetballer af. De verdediger nam net voor het WK voetbal in november afscheid bij FC Barcelona.

Volledig scherm Links: Shakira en Piqué in betere tijden. Rechts: de mysterieuze 'Masked Winger'. © REUTERS/David Kappel

Wie is de 'Masked Winger'? Ondertussen focust Piqué zich op zijn vele projecten. Eén daarvan is de Kings League, een alternatief voetbaltoernooi dat toch wel voor reuring zorgt in Spanje. Er wordt zeven tegen zeven gespeeld en in totaal zijn er twaalf ploegen, met bekende spelers als Javier 'Chicharito' Hernandez of ex-wereldkampioen Joan Capdevila. Maar de speler die voorlopig het meeste stof deed opwaaien, is een (op dit moment) onbekende. Het gaat om 'Enigma69', een speler van wie de identiteit verborgen wordt gehouden met een Mexicaans worstelmasker, lange mouwen en handschoenen. Hij zou een speler zijn die op dit moment nog actief is in de Spaanse eerste klasse, maar die van zijn ploeg geen toestemming kreeg om aan de Kings League deel te nemen. En best wel wat mensen zijn in de ban van het mysterie, dat hier en daar al tot 'The Masked Winger' gedoopt werd. Isco (ex-Real, nu geen club), Rodrigo Riquelme (Girona), Pol Lirola (Elche), Denis Suarez (Celta) en Nano Mesa (ex-Cadiz, nu geen club) zijn enkele namen die al naar voren werden geschoven. Presentator Ibai Llanos zou zich op Twitch, waar bijna een miljoen mensen het toernooi bekeken, mogelijk wel versproken hebben. "Veel mensen dachten dat het Isco was, omdat hij fysiek lijkt op Nano Mesa", leek Llanos die laatste te ontmaskeren. Een 'slip of the tongue' of net een slimme zet om de fans nog wat meer te laten speculeren? Piqué wrijft zich alleszins in de handen.