Pech voor Chelsea-legende John Terry: zijn collectie NFT’s is voorbije maand met 90% gedaald in waarde

Time-OutHij was er nog zo fier op, John Terry (41). Met een heuse collectie aan NFT’s (Non-Fungible Tokens of niet-inwisselbare digitale bestanden) leek hij bij de lancering in februari de innovatiefste der gewezen voetballers te zijn. Maar een goeie maand later is de hype rond zijn ‘Ape Kids Football Club’ al voorbij en is zijn digitale kunstcollectie met 90% in waarde gedaald. Plots staat er eentje voor aap.

‘t Is niet dat Terry er geen reclame voor maakte. Op Twitter promootte hij geregeld de NFT’s, die bij de lancering op 2 februari gemiddeld 497 Britse pond (591 euro) waard waren. Enkele weken later was de gemiddelde prijs zelfs al gestegen naar 656 pond (781 euro). Maar op 8 maart werd een drastische daling vastgesteld: 65 pond of nog slechts 77 euro voor de karikaturen van voetballers in de vorm van een baby-aapjes. Ineens zijn haast alle tweets rond het onderwerp op de feed van Terry verdwenen, wat dan weer doet vermoeden dat het om oplichterij gaat.

Ook andere voetballers lijken hun vertrouwen in de controversiële want nog steeds ongereguleerde opzet te hebben verloren, zoals Ashley Cole en Tammy Abraham (AS Roma). Geïnspireerd door die drie ex-spelers van Chelsea, is menig investeerder zo mogelijk een pak geld kwijt. Meteen ook de grootste kritiek op NFT’s in de sportwereld, de nieuwste vorm van merchandising. Op kap van de voetbalfan verdwijnen er zo geregeld grote sommen geld in de portefeuilles van reeds grote spelers op de markt.

Naast de algemene dip in de huidige crypto- en NFT-markt lijkt de voornaamste reden van de waardedaling een nakende miljoenendeal te zijn van de Premier League met een nog onbekende partner voor zijn eigen NFT’s. Reden waarom Terry eerder al gevraagd werd de officiële Premier League-trofee en de Chelsea-badge op zijn ‘Ape Kids Football Club’ te verwijderen. Omdat hij er de rechten niet van bezit. De gewezen kapitein van Chelsea en Engeland is sinds eind vorig jaar terug op Stamford Bridge. Hij vervult er een adviserende rol in de jeugdacademie.

Dan zijn Wout van Aert en Jumbo-Visma slimmer geweest. Zij hebben de drie grootste zeges van WVA als NFT eind vorig jaar al verkocht. De totale opbrengst was goed voor 47.024,18 euro. Het ging om twee overwinningen in de laatste Tour de France, op de Mont Ventoux en Champs-Elysées, en zijn zege in de Strade Bianche.

