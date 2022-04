Opvallend: Wout van Aert duikt in zeepkist naar beneden op circuit van Spa-Francorchamps

Time-out De opvolging verzekerd? Nicolás Courtois (4) met save zoals papa Thibaut, Cristiano Ronaldo Jr. (11) bewijst dat hij de skills (en viering) van z’n vader heeft

Zo vader, zo zoon. Thibaut Courtois (29) deelde in een Instagram-video hoe zijn zoon Nicolás (4) met succes z’n netten schoon hield in de tuin. Zonder aarzelen ging hij plat op een schot van papa. En Cristiano Ronaldo Jr. (11) is erop gebrand in de voetsporen van zijn 37-jarige vader te treden. Met een imitatie van de alomgekende moves - viering incluis - zit het alvast snor. Is de opvolging verzekerd?

