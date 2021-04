Op bezoek bij de man die Eden Hazard en andere sterspelers kapt: "Nooit één les gevolgd om kapper te worden"

Time-OutEden Hazard, Thibaut Courtois, Kylian Mbappé, Paul Pogba, Kun Agüero, Pierre-Emerick Aubameyang... De grootste balkunstenaars op deze planeet hebben één ding gemeen: Ahmed Alsanawi (29) knipt hun haar. We gingen op bezoek bij de man die is opgegroeid in hartje Bagdad, werd buitengeschopt in Londense scholen, maar afgelopen zaterdag voor de ‘comeback-coupe’ van Eden Hazard zorgde.

Volledig scherm © Jan Aelberts

Wanneer Eden Hazard zijn vaste barbier Ahmed Alsanawi in laat vliegen uit Londen, weet je dat een comeback nakende is. Die ijdelheid is ook hem niet vreemd. Als de camera op hem inzoomt zoals afgelopen zaterdag, toont hij zich liefst van zijn schoonste kant. Afgelopen dinsdag passeerde de kapper ten huize-Hazard. Zaterdagavond kon hij voor het eerst zijn frisse kopje showen aan het grote publiek. Moment waar hij de ene dag geduldig op had gewacht, de andere ongeduldig. Het kriebelde al een tijdje. Sinds 4 april al eigenlijk, toen hij na drie weken in consultatie -en revalidatiezalen onverwacht de groepstraining had hervat.

Volledig scherm Eden Hazard zaterdag tijdens de opwarming voor zijn comebackmatch tegen Betis. © Photo News

Oktober 2018, de groene loper van ‘the Best FIFA Football Awards’. Real-ster Sergio Ramos heeft zijn oogstrelende wederhelft Pilar Rubio mee, WK-finalist Luka Modric zijn vrouw Vanja en kinderen Ivano en Ema, 's werelds beste doelman Thibaut Courtois kwam alleen. En Eden Hazard? Hij pronkte met Ahmed Alsanawi, zijn coiffeur. De man kan het zelf nog niet helemaal geloven wanneer we hem de hand schudden in zijn kapperszaak in Chessington, een weinig spannende Londense wijk op een uurtje rijden van het centrum. "Het was crazy, man. Plots zat ik naast 'fat' Ronaldo en achter Mo Salah."

Volledig scherm Eden Hazard op de groene loper van ‘The Best FIFA Football Awards’ 2018 in Londen. © EPA

"Eden had me verteld dat hij alleen naar de awards ging. Al lachend zei ik 'Let me come', waarop hij meteen: 'Oké.' Ik had dat als grap bedoeld, want ik was zelfs niet vrij, maar hij bleef aandringen." Hij zal ons nog verschillende keren op het hart drukken dat hij niet dweept met bekende koppen - voor een gewone snit tel je een schappelijke 45 euro neer - maar hij vertelt toch met zichtbare trots over zijn cliënteel. Alsanawi is de kapper van de sterren in de Engelse voetbalcompetitie. Iedereen met enige faam heeft zich al eens door hem onder handen laten nemen. Hazard, Pogba, Benjamin Mendy, Gary Cahill of ex-speler John Terry zijn vaste klanten. En zeggen dat hij nooit één minuut kappersles gevolgd heeft.

Veel kapsels geruïneerd

29 jaar geleden werd hij geboren in Bagdad. Samen met zijn broer, moeder en vader - een autoverkoper - leefde hij in een huis in het hart van de Iraakse hoofdstad. "Het leven is er moeilijk, maar wij hadden het zo slecht nog niet. We moesten niet voortdurend vrezen voor ons leven." Toen Ahmed negen was, verhuisde de hele familie naar Chessington. Hier wilde zijn vader chique Mercedessen van de hand doen. Voor Ahmed begon een nieuw leven - "The good life, man!" In Irak vond hij het evident dat hij klappen kreeg van leraren. "Hier kreeg ik plots geen slaag meer en voelde ik zoveel vrijheid dat ik dacht te kunnen doen wat ik wilde." Net daar ging het fout: Ahmed werd meerdere malen van school getrapt. Omdat hij - zo beweert hij zelf - "a little bit naughty" was, een beetje stout. "Ik wilde altijd de plezante uithangen en verstoorde de lessen. Maar nadat ik met een kunstopleiding was begonnen, ging het beter. Ik deed dat heel graag. Toen ik klein was, vroeg ik mijn vader al om te poseren voor mijn tekeningen."

Volledig scherm © Jan Aelberts

"Ik deed jobs in supermarkten, maar ik háátte het dat iemand me zei wat ik moest doen, ik wilde mijn eigen baas zijn. Op mijn zeventiende kocht ik mijn eigen tondeuse, een ingeving van het moment. Ik ging iedere week naar de kapper, had al alle mogelijke kapsels gehad: lang, kort, met of zonder motiefjes, maar wilde het eens zelf doen. Het resultaat was niet top, maar ik had wel de smaak te pakken. Ik deed het haar van mijn broer, mijn vader, mijn buren... Ik heb veel kapsels geruïneerd. (lacht) Nooit heb ik één les gevolgd, filmpje bekeken of boek gelezen. Ik ben blijven proberen en heb uit mijn fouten geleerd, tot ik in een salon aan de slag kon. Drie jaar later begon ik mijn eigen kapsalon: A Star Barbers."

Rode strepen, gele sterren

In 2018 verhuisde het naar een ruimer pand aan de overkant, tussen een dierenarts en bakkerij annex nachtwinkel. In de etalage hangen twee schermen waarop flitsende voetbalbeelden worden afgewisseld met een video waarin Ahmed Alsanawi - in Rode Duivelsshirt - het haar van Hazard knipt. De talloze selfies met voetballers die zijn Instagramprofiel sieren, zijn dan weer niet te bespeuren in de kapperszaak zelf. "Het draait hier niet allemaal om voetbal, hé. Gewone klanten zijn me minstens evenveel waard." Jamal Blackman (keeper die bij Leeds en Chelsea onder contract stond, red.) was de eerste voetballer die hem vond. "Binnen de kortste keren kwamen ook andere jongeren hier langs, mond-tot-mondreclame is nog altijd de beste. Na een tijd ging ik iedere donderdag hun haar knippen in het trainingscomplex. Plots wilde ook Terry dat ik zijn haar onder handen nam. Dé John Terry, onze gewezen captain. Maar ondanks mijn stress was het resultaat blijkbaar in orde, want ik knip nog steeds zijn haar." Andere spelers als Diego Costa en Didier Drogba volgden toen sneL

Volledig scherm © Jan Aelberts

Eén jongeman wachtte af. "Eden Hazard besteedde niet veel aandacht aan zijn haar. Na een tijdje kwam hij toch langs en bleef hij komen. Ik raadde hem een lijntje in zijn haar aan, een skin fade. Een heel jaar heb ik moeten aandringen (lacht), hij vond het eerst niet passen bij zijn imago als familieman, maar is er nu wel blij mee. Iedere twee weken zie ik hem, al is dat met corona nu wat minder. We hebben veel om over te praten: we zijn even oud, hebben allebei onze vrouw als tiener ontmoet en hebben veel kinderen. Hij vier, ik drie. Hij is niet alleen grappig, maar ook heel bescheiden. Echt een doodnormale jongen. Over voetbal gaat het niet zo vaak, tenzij over mijn prestaties. Ik speel iedere zondag op amateurniveau, op dezelfde positie als Hazard. Als kind was ik best goed. (met uitgestreken gezicht) Had ik beter mijn best gedaan, dan was ik nu zeker zo goed als Eden. (lacht)"

Nog zo'n klant die een kameraad is geworden, is Paul Pogba. De aanvaller van Manchester United staat al langer te boek als een adept van opmerkelijke coiffures. "Ineens belde hij. 'Bro, I need you in Manchester tomorrow.' Hij had mijn werk op Instagram gezien." Rode strepen, gele sterren, golven... Ahmed deed het intussen allemaal. Eén keer per maand vertoeft hij in Manchester, waar hij ook City-verdediger Benjamin Mendy of aanvaller Kun Agüero kapt.

Volledig scherm Paul Pogba. © RV

Feest met Franse ploeg

Het moge duidelijk zijn: voetballers hebben wel een paar duizend duiten over voor het geknipte kapsel. Tijdens het WK in Rusland in 2018 vloog Alsanawi vijf (!) keer heen en terug. 's Ochtends vroeg het vliegtuig op, in Rusland de taxi in, naar het hotel, haar knippen, enkele uren slapen, taxi in, het vliegtuig terug naar Londen en hier 24 uur later de zaak weer openen. "Eden had me gevraagd tijdens de groepsfase en vlak voor de halve finale. Hij stuurde dan een berichtje en bezorgde me zelf vliegtickets - met managers heb ik nooit contact. Bij het Belgische team heb ik me toen ook over Thierry Henry, Youri Tielemans en Adnan Januzaj ontfermd. De drie andere keren ging ik naar Rusland voor Pogba en de rest van de Franse ploeg." Kylian Mbappé, N'Golo Kanté, Samuel Umtiti, Corentin Tolisso... De wereldkampioenen zaten allemaal bij hem in de stoel. Wanneer we Ahmed vragen of hij de Fransen mee wereldkampioen gemaakt heeft, haalt hij zijn gsm boven en toont een filmpje van een feestend Frans elftal, vlak na de verovering van de wereldbeker. De spelers vormen met wijs- en middenvinger een omgekeerd peaceteken. De A van A Star Barbers. "Goed luisteren", zegt Ahmed. "Versta je het? Ze zeggen dat ze de beker ook aan mij opdragen, omdat ik iedereen geknipt heb." Hij glundert. "Tuurlijk maakt me dat trots. Vroeger gaf niemand om kapsels, en al zeker niet om de kapper. Ik ben wellicht de eerste die daar verandering in brengt. Nu zijn ook kappers 'big'."

Volledig scherm Kylian Mbappé. © instagram

'Messi? Pft'

"Een mooie haarsnit is de sleutel tot vertrouwen. Als je met een warrig kapsel naar een bar of club gaat en een meisje komt met je praten, zal je je minder zelfzeker voelen. Met een verzorgde snit voel je je beter. Voetbal draait volledig rond vertrouwen, dus ja, een mooi kapsel helpt je volgens mij aan een goede prestatie." Rest nog de vraag welke voetballers hij graag nog eens met een tondeuse te lijf zou gaan. "Ronaldo en Messi! Als ik naar hun haar kijk... (blaast) Dat frustreert me, man. Die hebben echt eens een goeie snit nodig. Bij Ronaldo zou ik een mooi lijntje scheren. Messi's haar zou ik dan weer heel kort zetten: dat is het enige dat hij nog nooit heeft gehad. Ze zouden nog beter voetballen. (lacht)"

Volledig scherm Eden Hazard laat kapper overvliegen voor nieuwe snit. © RV