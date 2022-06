Ook Ronaldo betaalt prijs duurdere bouwmaterialen: de megavilla waarin hij straks op pensioen gaat kost nu plots bijna 20 miljoen

Time-OutZijn ‘pensioenoptrekje' krijgt steeds meer vorm. Maar wordt wel een flink pak duurder. De steeds meer zeldzame en duurdere bouwmaterialen doen ook Cristiano Ronaldo (36) dieper in de portefeuille tasten. 20 miljoen euro in plaats van 12 - al is dat nu niet meteen een ramp voor wat zijn absolute droomvertrek moet worden in de chique Portugese badplaats Cascais, dichtbij Lissabon.

Meer specifiek ligt de door Ronaldo gekochte grond in het landelijke Quinta da Marinha, in natuurpark Sintra-Cascais. Dat staat bekend omwille van zijn prachtige uitzichten over de Atlantische Oceaan, ongerepte surfstranden, de beste visrestaurants en - handig voor zijn partner Georgina (28) - een luxueus winkelcentrum. Hij kan ook altijd op z'n gemak naar Lissabon: daar beschikt hij over wat bekend staat als ‘het duurste appartement van Lissabon’ (zie hieronder).

Niet dat Ronaldo snel op pensioen wil. Begin dit jaar liet hij nog optekenen dat hij tot zijn 42ste wil blijven voetballen. Dat zijn dus nog vijf seizoenen waarin hij verder op recordjacht kan. Maar nadenken over waar hij wil wonen wanneer hij de schoenen aan de haak hangt, doet hij wel. Dan wil de in Funchal geboren Ronaldo naar van de allermooiste plaatsen aan de Portugese Rivièra en worden kosten noch moeite gespaard.

Ronaldo’s drang naar perfectie zorgt geregeld voor voor aanpassingen aan het originele plan van de woonst. Die moeten en dan weer voor zorgen dat hij er straks samen met Georgina en de vijf kinderen perfect gelukkig wordt. Geen plaats voor een zwart gat in de villa, wel voor een binnen- en buitenzwembad en een garage waarin hij zijn twintigtal luxebolides voor in totaal meer dan 20 miljoen euro kwijt kan. Er is ook meer dan voldoende plaats voor twee bijgebouwen, zodat zijn moeder Dolores Aveira er ook kan wonen. Tegen eind dit jaar moeten de werken afgerond zijn.

Volledig scherm Ronaldo met Georgina en de vijf kinderen in de privéjet op weg naar vakantie. © rv

Ronaldo moet alleen rekening houden met een steeds duurder prijskaartje. Aanvankelijk bedroeg het budget bijna 12 miljoen euro, daar is nu door onder andere de duurdere grondstoffen 8 miljoen bijgekomen. Niet meteen een probleem voor iemand die bij Manchester United wekelijks 525.000 euro opstrijkt en de geschiedenis inging als de eerste voetbalmiljardair ooit.

Met dank aan zijn imago: koning van de sponsordeals, een ongezien aantal volgers op sociale media en naast een neus voor dribbels ook voor zaken. Niet verwonderlijk dat het portfolio in vastgoed van Ronaldo ook stilaan om van te duizelen is. Naast de megavilla in Cascais zijn dit de acht eigendommen die van CR7 ook een vastgoedmagnaat maken:

Villa in La Finca, het Beverly Hills van Madrid

In het regenachtige Manchester zullen ze Ronaldo straks niet al te veel meer zien. De villa op het platteland die hij er betrekt, wordt gehuurd door de club. In de andere landen waar de superster zijn ‘legacy’ heeft achtergelaten, des te meer. Naast zijn geboorteland Portugal is dat vooral Spanje. Hij heeft er een vakantiehuis in Marbella en ook een gigantische villa in Pozuelo de Alarcón, een van de vele voorsteden van Madrid. In ‘La Finca’, een chique wijk die niet voor niets het Beverly Hills van Madrid wordt genoemd. Hier wonen ook de huidige Real-spelers Eden Hazard (die er 9 miljoen euro voor betaalde), Gareth Bale en Toni Kroos, naast Atlético-trainer Diego Simeone. Ook Zinedine Zidane heeft er nog een stulpje. Ronaldo heeft er 5,4 miljoen euro voor gegeven.

Het vakantiehuis in Marbella

Vakanties, die kunnen altijd doorgebracht worden aan de Costa del Sol. Het ging om een nieuwbouwproject met de naam ‘The Heights‘, dat gevestigd op La Resina, een golf- en countryclub. De prachtig strakke en moderne villa met witte gevels beschikt over vier slaapkamers, prachtige uitzichten over de Middellandse Zee en is voorzien van alle denkbare luxe. Ook hier vertoeft Ronaldo in mooi gezelschap. Onder andere de Ierse MMA-vechter Conor McGregor kan hij er tegen het lijf lopen. De exclusieve en door hekkens omringde gemeenschap wordt weleens ‘het doodlopend straatje van de supersterren’ genoemd. Prijskaartje van 1,4 miljoen euro.

Duurste appartement in Lissabon

Over naar thuisland Portugal, waar Ronaldo voorlopig afklokt op vier eigendommen. Het eerste in hoofdstad Lissabon, meer bepaald in de Avenida de Liberdade. Hier betaalde hij in 2019 maar liefst 7 miljoen euro voor. Niet voor niets op dat moment het duurste appartement in Lissabon.

Duurste appartement van Portugal

In Lissabon heeft Ronaldo nog een tweede appartement. Eentje in een complex in de gerenommeerde Rua Castilho. Huisnummer 203, waarvan de 19 ‘super premium’ luxeappartementen als zoete broodjes over de toonbank gingen. De penthouse met buitenzwembad is die van Ronaldo. Ook dit appartement dingt naar de titel het duurste van Lissabon en bij uitbreiding Portugal. Zowel in de gemeenschappelijke ruimtes (onder andere verwarmd binnenzwembad, revalidatieruimte en bioscoopzaal - zie foto’s hieronder) als in de appartementen zijn de exclusieve details tot in de puntjes afgewerkt. De 360 graden-uitzichten over Lissabon zijn fenomenaal. Voor elke vierkante meter werd hier 30.000 euro neergeteld.

Het landhuis in Geres

Nog in zijn thuisland heeft Ronaldo een eigendom in Geres, een bij celebrities gekend dorpje in het noordwesten van Portugal in de buurt van de Caniçada-dam, een betonnen boogdam op de rivier de Cávado. Behoorlijk exclusief, want buiten onderstaande video met luchtbeelden bestaan er geen foto’s van. Ronaldo liet het in 2009 als vakantiehuis bouwen voor vier miljoen euro. Meer dan 800 vierkante meter, met uitzicht op de rivier. Binnen- en buitenzwembaden, jacuzzi en fitnessruimte zijn natuurlijk standaard. Ook Ronaldo’s zaakwaarnemer Jorge Mendes, alias de supermakelaar, heeft er een huis in de buurt. Nadeel: de grote toeristenstroom in het gebied. Bovendien meren de boten talrijk aan in de haven voor het huis van Cristiano. Ronaldo zou dan ook willen verkopen: volgens de Portugese pers is zijn Portugese ploegmaat Pepe fel geïnteresseerd om het voor 2,5 miljoen euro over te nemen.

Appartement met drie slaapkamers in Trump Tower

Net als in Geres wil Cristiano Ronaldo ook zijn appartement in de Trump Tower van de hand doen. CR7 betaalde in 2015 een bedrag van 16,3 miljoen euro voor het 2.500 vierkante meter grote optrekje in New York. De aanvaller nam het appartement over van de Italiaanse vastgoedmagnaat Alessandro Proto, die een partner van toenmalig presidentskandidaat Donald Trump was.

In 2019 bracht Ronaldo het luxe-appartement, met panoramisch uitzicht over Central Park, op de markt voor een vraagprijs van ‘slechts’ 8 miljoen euro. Opmerkelijk: fans ondertekenden even daarvoor een petitie waarin ze de voetballer vroegen afstand te nemen van voormalig president Donald Trump. Door de coronapandemie en een gebrek aan biedingen heeft Ronaldo de prijs nog verder laten zakken tot 6,8 miljoen euro. Uit een rapport van vastgoeddatabedrijf UrbanDigs blijkt dat woningen in Manhattan die verbonden zijn aan het merk Trump, meer dan 20 procent van hun waarde hebben verloren nadat Donald Trump in 2017 aantrad als president. Niet elke investering in vastgoed is een goeie.

Zeven verdiepingen tellende appartementenblok in Funchal

Terug naar Portugal en meer bepaald het eiland Funchal, waar Cristiano het levenslicht zag. Daar heeft ie een zeven verdiepingen tellende appartementenblok, die Ronaldo in 2015 kocht en voor 7,7 miljoen euro renoveerde tot zijn droomverblijf. Thuisbasis van zijn moeder Dolores. Tijdens de lockdown werd Ronaldo er al eens gespot omdat hij er toen enkele weken met zijn Georgina en de kinderen in quarantaine verbleef. Ze namen de twee bovenste verdiepingen voor zich. Zicht op de oceaan en een zwembad op het dakterras. Het appartement ligt dicht bij zijn roots in Funchal en is Ronaldo’s favoriete plek om uit te rusten wanneer er geen sportieve verplichtingen zijn.

Voor Ronaldo het kocht, was de plek eigendom van de krant ‘Diário de Notícias da Madeira’ dat er zijn bureaus had. Daarvoor was het een bekende nachtclub in Funchal, Bar/Blub Noir. Er zijn twee gymzalen aanwezig, een ondergrondse garage en een voetbalveldje. Ronaldo’s museum, dat uitgebaat wordt door zijn broer Hugo, en zijn luxehotel ‘Pestana CR7', met 48 kamers, liggen in de buurt.

Een statig landgoed in Turijn

Toen Ronaldo in 2018 de ophefmakende transfer van Real Madrid naar Juventus maakte, viel zijn oog op deze villa in de buitenwijken van Turijn. Opmerkelijk: zijn ex-coach Zinedine Zidane heeft er ook nog gewoond. Het vertrek van 1.000 vierkante meter in de de Strada San Vito Revigliasco beschikt over twee geheime ingangen om de paparazzi te ontlopen. Prijskaartje: 600.000 euro per jaar.

