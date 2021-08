Ook op vakantie zoekt hij snelheid en adrenaline op: Max Verstappen deelt spectaculaire beelden van op de jetski

Time-out Van Spiderman tot Grand Theft Auto: hilarische transfer­aan­kon­di­gin­gen van Real Betis gaan viraal

20 augustus Real Betis bedenkt geregeld opvallende video’s om zijn nieuwe aanwinsten voor te stellen. Dat was gisteravond ook het geval. De Spaanse eersteklasser kondigde German Pezzella aan in een bijzonder filmpje (zie hierboven), gebaseerd op het populaire videospel ‘Grand Theft Auto’. Zo was het een missie om de handtekening van de Argentijnse verdediger te versieren.