Ook Neymar geniet van de feestdagen: PSG-ster schenkt zichzelf ‘glazen paleis’ voor kerst

Time-outVakantie tijdens de feestdagen. Dat betekent voor Neymar jr. (29) een bezoekje brengen aan de familie en... een villa van bijna 3 miljoen euro kopen. Het ‘glazen paleis’ is nu in het bezit van de PSG-vedette. En er is plaats genoeg voor zijn Koenigsegg en Lamborghini.

Ook Neymar (29) maakt van de (korte) winterstop gebruik om vrienden en familie op te zoeken in het thuisland. In het geval van de PSG-ster is dat een weekje richting Brazilië. Op Instagram deelt Neymar die momenten gretig. Zo hield hij halt bij zijn grootmoeder - “vrienden en familie gelukkig zien is waar ik écht om geef”, schreef hij bij de foto’s. Marquinhos (PSG-ploegmaat) en Robinho (ex-Real) vergezellen ‘Ney’ en ook Bruna Biancardi vertoeft aan z’n zijde. Biancardi is een influencer met wie hij volgens de gespecialiseerde pers een open relatie heeft.

Neymar vergat ook zichzelf niet. Of het is te zeggen: hij maakte van de trip naar het thuisfront gebruik om een nieuw stulpje op de kop te tikken. Een villa van 2.9 miljoen euro gelegen in Alphaville, een trendy buurt in São Paulo. Onder andere verspreid over de 1.512 vierkante meter aan oppervlakte: zes suiteslaapkamers met badkamer, één ruime slaapkamer voor het personeel, een wijnkelder, een squashterrein, een fitnessruimte, een open keuken, een ruime woonkamer, een zwembad en een garage voor 20 wagens - plaats genoeg voor onder meer zijn Koenigsegg CCXR Trevita en Lamborghini Veneno . De villa wordt omgeschreven als een ‘glazen paleis’.

(lees verder onder de video)

Landgoed van 10.000 vierkante meter

Neymar bezit ook een immens landgoed in het paradijselijke Mangaratiba - een plaatsje bij de Costa Verde dat bekend staat voor het vele groen en haar mooie stranden. Voor de villa en bijhorende tuin met totale oppervlakte van meer dan 10.000 vierkante meter telde hij er in oktober 2016 net geen zeven miljoen euro voor neer. Onder meer in die prijs inbegrepen: zes slaapkamers, een fitnessruimte, helipad, sauna, massagezaal, sauna, zwembad, jacuzzi en een ondergrondse wijnkelder die meer dan 3.000 flessen wijn telt.

Neymar strijkt jaarlijks bij PSG zo’n 37 miljoen euro op. Via een systeem van bonussen kan dat bedrag oplopen. Uiteraard zijn er ook nog de vele sponsordeals zoals met Puma en Red Bull die tientallen miljoenen opleveren.