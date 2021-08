Ondanks de ontgoocheling: Belgian Cats Julie Vanloo en Hanne Mestdagh laten logo Spelen vereeuwigen op lichaam

HLN Drive Tot 100 km meer dan beloofd: zo ver raken deze elektri­sche wagens echt

20 juli Naar de reële autonomie van een elektrische wagen blijft het vaak gissen. Ze is immers sterk afhankelijk van je rijstijl en je verplaatsingspatroon. In Noorwegen deed de lokale automobilistenbond NAF (Norges Automobil Forbund) een onderzoek: welke elektrische auto’s geraken het verste op één batterij? De uitkomst is opmerkelijk. HLN Drive ging door de cijfers.