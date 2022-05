Noa Lang viert titel met nieuwe tatoeage van niemand minder dan bokslegende Muhammad Ali

“Fly like a butterfly and sting like a bee”: niet alleen de bekendste quote van Muhammad Ali, maar ook best een goede beschrijving van Noa Langs speelstijl. De Nederlander staat al vol met tatoeages en doet daar vandaag dus nog eentje bij. Met Muhammad Ali laat Lang een van zijn idolen op zijn lichaam tatoeëren. Ali is niet de eerste sportlegende die op het lichaam van de kersverse kampioen mag prijken. Lang heeft bijvoorbeeld ook al een prent van Michael Jordan op zijn linkerkuit.