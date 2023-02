Neymar scoort ook niet bij volleybaltweeling Alves: “Nadat hij bot ving bij mijn zus, wou hij ons beiden”

Met 7,8 miljoen volgers op Instagram is de Braziliaanse Key Alves (23) de meest gevolgde volleybalster ter wereld. Toch achtte de Braziliaanse celebrity, ook actief op OnlyFans waar ze “tot vijftig keer meer verdient dan met volleybal”, het nog nodig om haar naam met die van Neymar te droppen in een amoureuze combinatie met haar al even opvallende tweelingzus Keyt. Maar scoren deed Neymar niet.

Het gesprek ontspon zich de voorbije week in de Braziliaanse versie van Big Brother. Key vertelde een collega-deelnemer een geheimpje over Neymar, hoe hij haar tweelingzus Neyt trachtte te versieren via Direct Messages op haar Instagram. ‘Ney’ en Neyt werd echter niet geboren. “Toen Neyt iemand leerde kennen en een relatie begon, stopte Neymar met haar te sturen. Maar weet je wat hij vervolgens deed? Hij stuurde mij een bericht. Alsof hij dacht dat mijn zus me niet over zijn berichten had verteld...”

Volledig scherm Keyt Alves, voor wie Neymar het eerst ging. © instagram keytalves

Key, die net als haar tweelingzus een libero is, vertelde dat ze vervolgens het verhaaltje meespeelde. Om Neymar uit zijn kot te lokken en hem zo aan de galg te praten. Maar weet je wat zijn volgende bericht was. ‘Wie weet, kan ik jullie beiden misschien hebben.’ Nu, mocht Neymar niet eerst naar mijn zus gestuurd hebben, was ik snel naar Parijs getrokken hoor. Dat lijkt me toch logisch, het er daar even van nemen. Ik ken de meeste van Neymars vrienden wel, maar hemzelf heb ik nog nooit ontmoet. Door onze drukke carrières is het er nog niet van gekomen.” De PSG-aanvaller zou nu samen zijn met Bruna Biancardi.

Volledig scherm Key Alves. © instagram keyalves

Naast het volleybal bij Osasco, een club uit Sao Paulo, is Key ook erg actief op sociale media en digitale platforms als OnlyFans. “Ik had snel door dat dit interessant kon zijn dus heb ik daar de voorbije tijd ook de nodige aandacht aan besteed. En kijk, of ik het nu wil of niet: dat is vandaag mijn grootste inkomen. Ik durf zelfs te zeggen dat ik online vijftig keer meer verdien dan met volleybal.” Een abonnement op de OnlyFans van Keyt kost maandelijks 16 euro. “Maar ik post er alleen maar licht erotische foto’s en professionele shoots. Geen naaktbeelden of zoiets. Wie dat zoekt op mijn profiel, komt bedrogen uit.”

