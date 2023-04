Neymar scoort ook naast het veld, PSG-spits wordt voor tweede keer papa: “Zal in een warm gezin terechtkomen”

Het zal hem ongetwijfeld zeer veel deugd doen. Na maanden van blessureleed en extrasportieve problemen kan Neymar even al zijn zorgen vergeten. De Braziliaan en zijn vriendin Bruna Biancardi zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje. De PSG-aanvaller had al een zoon, de intussen 11-jarige Davi Lucca, uit een vorige relatie. Het koppel heeft nog niet bekendgemaakt of het een jongen of een meisje wordt.

Via Instagram laat het paar weten dat ze enorm uitkijken naar de komst van hun eerste baby. “We kunnen niet wachten op jouw geboorte en je zal onze liefde helemaal vervolledigen. Je maakt ons nu al gelukkig en je zal terechtkomen in een prachtig gezin, met een broer, grootouders, tantes en nonkels die veel van je zullen houden. Kom snel zoon of dochter, we kunnen niet wachten op jouw komst”, zo luidde de boodschap.

Ex-verloofden

Dat het koppel binnenkort een kindje mag verwelkomen, is toch enigszins verrassend. De twee hebben er immers al een behoorlijk hobbelig liefdesparcours opzitten. Neymar en Biancardi begonnen te daten in 2021 en maakten hun relatiestatus officieel in januari 2022. Meteen daarna volgde ook een verloving. Die bleek van korte duur, want in augustus gingen ze alweer uit elkaar.

Nadien doken er al snel geruchten op over ontrouw bij de Braziliaanse aanvaller. Die werden echter vakkundig de kop ingedrukt door Biancardi. “Ik ben altijd mezelf geweest en jullie weten dat. Maar omdat jullie het blijven vragen, wil ik duidelijk maken dat ik geen relatie heb en er geen ontrouw was. [...] Ik geef veel om hem (Neymar, red.) en zijn familie! Gelieve mijn naam niet meer te noemen. Heel erg bedankt”, aldus de Braziliaanse influencer destijds. De breuk heeft uiteindelijk niet lang geduurd, want begin dit jaar begonnen de twee alweer te daten. Het koppel zet nu een volgende stap in hun (prille) relatie: een eerste baby.

En zo is er eindelijk weer wat goed nieuws voor Neymar, die op (en naast) het veld een rampzalig seizoen kent. Het WK in Qatar met Brazilië werd een compleet fiasco en ook bij PSG kan hij nauwelijks zijn stempel drukken. De Champions League verliep dramatisch met een vroege uitschakeling in de achtste finales tegen Bayern. Alsof dat nog niet genoeg was, blesseerde de 31-jarige aanvaller zich aan de rechterenkel, waardoor er vroegtijdig een einde kwam aan zijn seizoen. Hij zal naar verwachting eind deze maand terugkeren naar Parijs om zijn revalidatie verder te zetten.

Nog een leuk detail: Neymar legde vorige maand zijn voetbaltoekomst in handen van een Belgische chirurg. Pieter D’Hooghe, zoon van ex-bondsvoorzitter en dokter Michel D’Hooghe, mocht zich buigen over de enkel van de Braziliaanse superster. Het kostenplaatje bedroeg maar liefst 111 miljoen euro. Een operatie op Champions League-niveau, dus.

