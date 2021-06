Nederlandse coach die viraal ging met gebrekkig Engels neemt EK-lied op: “Deel massaal de nieuwe hit van ‘The Champ’”

In maart explodeerde social media met een video van Pieter de Jongh, die wereldwijd ‘viral’ ging. Na afloop van de gewonnen Challenge Cup (in Zimbambe) stond de Nederlandse coach de aanwezige pers te woord in ‘steenkolenengels’, een soort Louis van Gaal (‘different cookie’) in het kwadraat. “We played very well, very agressief. First half 2-0 was zelfs possible”, is een willekeurige greep uit het gesprek met De Jongh. “I hear niet wat you say.”