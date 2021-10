Nafi Thiam doet parachutesprong uit vliegtuig: “Ik blijf dingen van mijn bucketlist afvinken”

Nafi Thiam volgde afgelopen zomer in Tokio zichzelf op als olympisch kampioen op de zevenkamp. Een hele opluchting, want zowel fysiek als mentaal beleefde de Naamse niet haar makkelijkste jaar. Na de Memorial Van Damme begin september trok Thiam er dan ook even de stekker uit. Aan trainen is ze - onder meer door enkele kwaaltjes - nog niet toe, vertelde ze in een gesprek met deze krant.