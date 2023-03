Na ruzie rond docu ‘The Last Dance’, ziet Scottie Pippen nu hoe zijn ex samen is met zoon Michael Jordan: “Vier keer seks per nacht”

De band tussen Michael Jordan en Scottie Pippen was al lang alles behalve innig. En nu moet die laatste ook nog eens lijdzaam toezien hoe zijn ex-vrouw en realityster Larsa opschept over haar kersverse relatie met Marcus, zowaar de zoon van Michael Jordan.

Een teaserfragment voor de driedelige reünie van ‘Real Housewives of Miami’, Amerikaanse hitserie in de reality-categorie. Op de expliciete vraag van gastheer Andy Cohen wie er de meeste seks heeft, antwoordt er eentje als eerste. Larsa Pippen (48), ex-vrouw van NBA-legende Scottie Pippen (57) met wie hij vier kinderen heeft. “Ik heb altijd al zo'n vier keer per nacht seks gehad”. Pikant detail: dat doet ze sinds enkele weken met Marcus Jordan, de 32-jarige zoon van Michael Jordan (60), de nog grotere NBA-legende over wie Scottie Pippen alles behalve tevreden was hoe hij in diens befaamde ‘Last Dance’-docu geportretteerd werd.

Antwoord waarop Cohen er een reactie van een fan van de show bijhaalt, dat Marcus dichter tegen de leeftijd aanschurkt van haar 22-jarige zoon dan tegen de hare. Larsa Pippen, schrander: “Marcus draagt een 15 van schoen, dus ik denk dat dit ok is.” Een Amerikaanse maat 15 komt overeen met een Europese van 49,5.

Larsa huwde met Scottie Pippen in 1997. Een relatie die vier kinderen voortbracht: Scotty Jr. (22), Preston (21), Justin (18) en Sophia (14). In 2016 gingen ze al even uit elkaar om dan terug samen te komen, maar in 2021 volgde een definitieve scheiding na een drie jaar lange procedure. Al sinds september vorig jaar waren er geruchten dat Larsa samen was met Marcus Jordan. Sinds januari is het ook officieel. Lees: staat het op Instagram.

Tijdens een feestje in Los Angeles vier jaar geleden al leerden ze elkaar kennen. “We zagen elkaar nadien geregeld via gemeenschappelijke vrienden en van het een kwam het ander”, vertelde Larsa daarover. “Het was nooit de bedoeling om het aan te leggen met een zoon van Michael. Zo’n dingen voorzie je niet. Maar ik mag toch gelukkig zijn met wie ik wil? Daar hoeft niemand over te oordelen”, aldus Larsa, die nog zei dat ze onlangs was weggeweest met vader Michael en zijn ex-vrouw, Juanita Vanoy.

Samen met Michael Jordan won Scottie Pippen zes NBA-titels toen ze tussen 1987-1993 en 1995-1998 samen bij de Bulls speelden. Iets dat gedocumenteerd werd in ESPN’s ‘The Last Dance’, een hit tijdens corona. Maar die serie, met Jordan als eindverantwoordelijke die over alles besliste, was zeker niet geheel naar de zin van Pippen. Dat vertelde hij in zijn in november 2021 verschenen biografie ‘Unguarded’. “Ik was niet meer dan een attribuut. Zogezegd zijn ‘beste ploegmaat ooit’. Nog meer neerbuigend, kon Michael moeilijk doen over mij.”

“Het ging vooral over Michael die zichzelf zo hard en positief mogelijk in de kijker wou zetten met die successen. Zo veel glorie dat het in zijn gezicht terugkomt vind ik, in de zin dat de mensen nu zien wat voor iemand hij echt is”, vertelde Pippen ook in ‘The Guardian’. “Ik heb Michael ook gezegd dat ik er niet al te blij mee was. Dat aanvaardde hij. “Ja, je hebt gelijk”, zei hij. Maar dat was het dan ook.”

